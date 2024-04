Darinka se zabavila u 'Jokeru', ali je kući otišla s nula eura...

Darinka Pisac iz Solina zabavila se u kvizu 'Joker', ali nije joj pošlo za rukom osvojiti nagradu. Na polovicu pitanja odgovorila je netočno, no presudila su joj posljednja dva pitanja zbog kojih je na ljestvici pala na nula eura.

Bez jokera je ostala na pitanju o poznatoj domaćoj pjevačici: Koja je hrvatska pjevačica svoj prvi veliki uspjeh imala na dječjoj Euroviziji 2004. godine kad je osvojila 3. mjesto? A) Nika Turković B) Mia Dimšić C) Lu Jakelić D) Zsa Zsa Darinka se odlučila za Zsa Zsu, ali točan je odgovor Nika Turković.

Foto: Nova TV

Nije joj išlo od ruke ni pitanje o mumificiranju. Biste li vi znali koji je organ ostajao u tijelu pokojnika u starom Egiptu? A) mozak B) srce C) želudac D) penis Točan je odgovor B, a Darinka je uz pomoć superjokera pogrešno odabrala odgovor C.

Bolje je znanje pokazala o američkoj sapunici 'Dinastija': U bivšoj državi nisu znali da postoje gayevi dok nije došla 'Dinastija'. Koji je lik iz te serije zaslužan za to otkriće?A) Adam Carrington B) Blake Carrington C) Benjamin Carrington D) Steven Carrington. Darinka je ovdje zaključala odgovor D, koji je bio točan.

Foto: Nova TV

Barem 100 eura pokušala je osvojiti na posljednjem pitanju, ali bezuspješno: Što su po jednom od mitova nosili praznovjerni pirati, uvjereni da im to poboljšava, pa čak i liječi vid? A) papigu na ramenu B) kapu C) maramu D) naušnice Najizgledniji joj je bio odgovor A, no pogriješila je, jer točan se odgovor skrivao iz opcije D.

