Davor Bernardić objavio 'himnu Zagrebu': Poslušajte kako zvuči

Kandidat za zagrebačkog gradonačelnika plaftorme Servus Zagreb Davor Bernardić napisao pjesmu 'Servus grade moj' koja izlazi u jeku lokalne političke kampanje. Bernardić je naglasio kako ovo nije 'politička poruka, već isključivo osobna posveta voljenom gradu koji ga je oblikovao'.

Pjesmu su otpjevali mladi zagrebački reper Lermi i Kiki Rahimovski.

- Ovo nije politička kampanja, ovo je za Zagreb – jer tko pjeva, zlo ne misli. Grad je mnogo više od politike – on je emocija, uspomene, ljudi. Odrastao sam u njemu i za njega me vežu prekrasna sjećanja na svakom koraku – od povijesnog Gornjeg grada, preko najljepšeg Trga, pa sve do Bundeka i Jaruna. Ova pjesma je moj način da zahvalim Zagrebu i podijelim ljubav prema njemu. Drago mi je da su Lermi i Kiki svojim talentom dali dušu ovim stihovima - poručio je Bernardić.

U priopćenju platforme se navodi i kako 'mnogi vjeruju da bi pjesma mogla postati neslužbena himna svih onih koji su odrastali na zagrebačkim ulicama i osjećaju neizmjernu povezanost s metrolopolom'.

POSLUŠAJTE PJESMU: