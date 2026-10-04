Maja u Supertalentu zaplesala sa šest Talijana i zaboravila ime kolege: 'Svi obrijani, kuku lele'

Drugu audicijsku večer 'Supertalenta' otvorilo je šest Talijana koji inače plešu salsu. Plesna grupa Agua Company, skupina prijatelja iz Italije, na pozornicu je donijela energičnu salsa točku kojom su odmah na početku podigli atmosferu u studiju i rasplesali sve prisutne.

Tijekom plesa raskopčali su sakoe ispod kojih nisu imali ništa, samo napete mišiće, a Maja Šuput se ustala na noge i zaplesala sa mjesta.

"Svi obrijani, kuku lele", rekla je Maja kad ih je ugledala.

Nakon točke, dobili su pohvale.

"Bio je odličan show. Vrlo ste vješti i imate brz rad nogu!“, rekla je Maja, dok je Davor Bilman dodao: „Toliko ste dobri da bih čak platio ulaznicu da vas gledam, a to nije tako često.“

Prizor šestorice zgodnih Talijana natjerao je Maju da progovori talijanski, a komentirala je o kako su bili sjajni te su odlično izgledali.

Foto: Luka Dubroja

Zatim su je pozvali da zapleše s njima na pozornici, što je ona i učinila, no prije su se, na Majin zahtjev, zajedno fotografirali. Maja je, u svom stilu, zaplesala sa svih šest plesača, uživajući pritom u dobrom ritmu i društvu.

"Mene idu ti Talijani za poludit", komentirala je Maja kada se vratila na mjesto, a toliko su je oduševili da je zaboravila ime kolege Fabijana u žiriju.