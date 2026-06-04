Dean Kotiga pokazao novi imidž

Čini se kako Dean Kotiga (38) ima novi look za ljeto, ako je suditi prema najnovijoj fotografiji koju je objavio. Naime, lovac iz 'Potjere' i poznati kvizaš obrijao je bradu i malo uredio brkove te pokazao svoj novi imidž.

'Što je Potjera bez brkova', 'Super Mario' i 'Pomalo uznemirujuć prizor', pisali su mu pratitelji te se dobro nasmijali.

A čini se kako je zabavno bilo i Kotigi, koji je ispod fotografije napisao: 'Novi prvi brk Mediterana - da ili ne?'

Foto: screenshot/HRT

Prije 20 godina Kotiga je sudjelovao u 'Kviskoteci' te je tada kao 18-godišnjak pobijedio dvostruko starije natjecatelje. Jedno je vrijeme pisao pitanja za kvizove na HRT-u. Poziv da bude lovac u 'Potjeri' dobio je 2013. godine.