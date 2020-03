Dečki kući odnijeli 170 tisuća kuna, Krešo nije bio u formi...

U emisiji 'Potjera' koja se emitirala u utorak gledatelje su oduševili natjecatelji Siniša i Borna. U završnoj potjeri imali su 13 koraka prednosti ispred lovca Krešimira Sučevića Međerala. Na kraju su odnijeli ukupno 170 tisuća, dok je Krešo imao 'samo' deset točnih odgovora.

Foto: HRT

Siniša je odabrao 'višu' igru te osvojio 70 tisuća kuna dok je Borna u zajedničku kasu stavio 100 tisuća kuna. Lovac bi vjerojatno i 'skinuo' 13 točnih odgovora da nije blokirao na čak šest pitanja.

Foto: HRT

Siniša i Borna nisu krili oduševljenje na kraju igre.

- Na mladima svijet ostaje. Krešo nije bio u formi danas, a mi smo imali sreće - rekao je Siniša. Borna je dodao kako je trenutno bez teksta.

Foto: HRT

S HRT-a su nam javili kako je zbog COVIDA-19 nemoguće organizirati nova snimanja.

- Emisije 'Potjere' emitirat će se do 2. travnja, a 'Milijunaša' do 30. travnja. Kako sada stvari stoje, pretpostavljamo da nam do kraja sezone slijede reprize. Naime, zasad je nemoguće organizirati nova snimanja dok traju mjere najstrožeg socijalnog distanciranja. U tom smislu naravno da je važno zaštititi ljude koji rade na tim projektima, ali još je važnije osigurati stopostotnu sigurnost natjecateljima - kažu nam s HRT-a.