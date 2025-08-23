Meso i mast padali po publici. Kontroverzni reper iz Srbije na nastup donio pečeno janje...

Kontroverzni srpski glazbenik Desingerica nastavlja s bizarnim ponašanjem tijekom svojih nastupa. U prošlosti je razbijao jaja po ljudima u publici, tukao okupljene tenisicama po glavi, ribao sir po njima, pljuvao je fanovima u usta, bacao je hranu u publiku...

A na nastupu u Budvi je kao rekvizit iskoristio pečeno janje.

Foto: Desingerica/Instagram (Screenshot)

Desingerica, pravog imena Dragomir Despić, tijekom nastupa počeo je gristi komade mesa ravno s ražnja, mast i komadi mesa padali su po glavama njegovih obožavatelja...

Koji su u ovom bizarnom nastupu uživali.

Foto: Desingerica/Instagram (Screenshot)

Glazbenik je u prošlosti često šokirao i van pozornice, iznoseći svoji mišljenje o ženama.

- Ako je muškarac pravi, on treba donositi pare kući i da žensko ima jedinu obavezu da opere suđe, spremi kući i da dijete bude kako treba. Nikad nisam rekao da žena treba sjediti kod kuće, nego da joj je to jedina obaveza. Onda neka ide u šoping. 97 posto žena želi piti kavu i ići u šoping. To je ženski mentalitet - kazao je jednom prilikom kontroverzni srpski reper.

U Banja Luci su mu zabranili nastup zbog "promicanja krivih vrijednosti".

Ali njegovi susjedi u Beogradu kažu kako ga oni znaju kao potpuno drugačiju osobu od one koju vide na sceni. Oženjen je, ima dijete...

- Mi pratimo sve što se događa i piše o njemu, ali to nije isti čovjek kojeg mi viđamo ovdje svakodnevno po kvartu. Uvijek je nasmijan i pozitivan, uljudan i spreman pomoći. Uvijek ga vidim s kćeri i ženom. Ne znam što mu treba sve ono za javnost, nekad je stvarno da se zgrozi čovjek, ali to je valjda njegov metoda da se probije, svakako ne podržavamo - kazao je jedan od njegovih susjeda svojevremeno.