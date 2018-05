'Destination Wedding': Keanu i Winona opet su zaljubljeni par

Početkom devedesetih godina prošlog stoljeća, prije nego što mu je karijera malo posustala, Keanu Reeves pojavio se u mnogo filmova koje se danas smatra klasicima. A ako je on glumio posvuda, tako se i Winona Ryder pojavljivala u svakojakim filmovima koje još uvijek pamtimo.

Reeves i Ryder su čak glumili i zajedno, u filmu 'Dracula', s Garyjem Oldmanom u glavnoj ulozi. No od tog trenutka pa do danas ovo dvoje glumaca imali su karijere koje su preživjele mnoge uspone i padove, sve do trenutka kada su se obje oporavile. Tako Reevesa možemo pratiti u izvrsnom serijalu o najboljem ubojici, Johnu Wicku, dok je Ryder preuzela ulogu 'lude' majke Joyce Byers u seriji 'Stranger Things'.

Foto: Twitter/Screenshot

I Reeves i Ryder su za te svoje uloge dobili mnogo hvale, a sada, nakon tolikog niza godina što nisu radili skupa (izuzevši filmove 'A Scanner Darkly' i 'The Private Lives of Pippa Lee', gdje nisu imali mnogo zajedničkih scena) nam se vraćaju u jednoj posve interesantnoj romantičnoj komediji. U pitanju je film 'Destination Wedding', scenarista i redatelja Victora Levina. Ovaj autor, čija smo djela mogli gotovo isključivo gledati na televiziji, napokon ove godine dobiva priliku pokazati kako je sposoban ostvariti i kino djelo.

Lindsay (Winona Ryder) i Frank (Keanu Reeves) stižu na odredište vjenčanja, no jednom kada su tamo otkrivaju kako nitko ne zna gdje bi oni trebali odsjesti. Nakon što ih sudba spoji u istu sobu, započet će svađe, koje će poslije nekoliko dana privikavanja postati posve ugodni razgovori. Njihova mržnja prema jedno drugome postat će nešto sasvim drugo.

Pogledajte prvi foršpan

'Destination Wedding' u kina dolazi krajem ovog ljeta.

Tema: FILM