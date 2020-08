Diana razbjesnila kraljicu jer je otkrila sve o prevari, nakon smrti joj je jedva odala počast

Charles je Dianu varao s Camillom, a sve detalje o tome kako joj je u braku s budućim kraljem Lady Di ispričala je novinarima. Kraljica je zbog toga naredila službeni razvod i onda je na sve načine Dijanu ušutkivala

<p>Na današnji dan prije 23 godine svijet je već u šest ujutro obišla vijest o <strong>Dianinoj </strong>smrti. Isti dan popodne, avionom iz Londona po njezino tijelo došli su bivši suprug princ Charles i njezine sestre Lady Jane Fellowes i Lady Sarah McCorquodale koja je i upoznala Charlesa sa Dianom. Još dok je par bio sretan, Sarah se pohvalila:'Ja sam njihov Kupid'. Nije ni sanjala da će u tom braku njezina sestra toliko patiti. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO O 20. OBLJETNICI SMRTI LADY DI: </strong></p><p>Tiskani mediji objavili su u studenom 1992. godine prvi put konkretni dokaz da se Charlesov i Dianin brak raspada. Osvanuli su stenogrami tajnih Charlesovih razgovora s Camillom, iz kojih je bilo jasno da nisu samo prijatelji. Mjesec dana kasnije i britanski premijer John Major, potvrdio je da između Diane i Charlesa postoje bračni problemi. </p><p>Diana se odlučila ispovjediti televizijskim novinarima točno tri godine nakon ove 'Camillagate' afere. Ona je još 1989. godine na jednoj zabavi srela Camillu. Razgovor nije bio ugodan:</p><p>- Camilla, samo bih htjela da znaš da točno znam što se događa između tebe i Charlesa. Nisam od jučer, rekla joj je Lady Di. <br/> Camilla joj je cinično odgovorila:</p><p>- Imaš sve što si ikad željela. Imaš dvoje prekrasne djece, što još želiš?</p><p>Dijanin odgovor je bio kratak:</p><p>- Želim svog muža. </p><p>Princ Charles stat će pred kamere 1994. godine, a novinar će ga suočiti s nevjerom. Na izravno pitanje je li mu Camilla ljubavnica, odgovorio je:</p><p>- Bio sam vjeran Diani sve dok nije postalo jasno da je brak nepovratno pukao.</p><p>Kako je Diani bilo živjeti na dvoru saznalo se u studenom 1995., kad je u jednosatnom razgovoru za BBC televiziju ispričala svoj život do najpikantnijih detalja. Iskrenom ispovijedi osvojila je milijunsku publiku. </p><p>- Ušla sam u kraljevsku obitelj spremna na sve dužnosti i odgovornost koju je sa sobom nosila udaja za prijestolonasljednika. Kad imate 19 godina i zaljubljeni ste, mislite da ste spremni na sve i da sve možete. Ali kasnije sam shvatila da za mnoge situacije nisam bila spremna. Rekli su mi da će mediji pratiti svaki moj pokret, ali da će to biti diskretno. Na kraju, mediji su bili uvijek i stalno uz mene - započela je razgovor:</p><p>- Također, primijetila sam da, gdje god bi se pojavili, ljudi žele pozdraviti mene, Charles je bio u drugom planu i mislila sam da to nije fer. Na kraju, došla sam u poziciju da sam bila tek ukrasna lutka na kojoj svi zarađuju novac. Prvi pakao počeo je nakon rođenja Williama. Patila sam od postporođajne depresije i bila sam prvi takav slučaj u kraljevskoj obitelji. Umjesto da mi pomognu, počeli su se od mene distancirati, pa sam se počela samoozljeđivati po rukama i nogama. Bio je to moj zov upomoć. Sve to je i za mene bila potpuna novost jer nikad nisam patila od depresije i počelo je mukotrpno i dugotrajno liječenje. A kako sam kasnije shvatila, svi ti zdravstveni problemi bili su zapravo vapaj da mi posvete malo pažnje i nježnosti, da mi daju vremena da se naviknem na novi život jer sam imala 21 godinu i na dvoru sam bila jedva godinu dana - rekla je tada Diana.</p><p>Na pitanje kako je na njezino samoozljeđivanje reagirao suprug i je li pokazao razumijevanje, odgovorila je:</p><p>- Malo ljudi ima za to razumijevanja. Ja sam unatoč svemu, bila prisiljena i dalje izlaziti u javnost i igrati ulogu princeze od Walesa. I to mnoštvo koje mi je davalo do znanja koliko me voli, zapravo su bili moj lijek. Kasnijim humanitarnim radom tu ljubav sam samo htjela ljudima vratiti. </p><p>Maštala je da će imati sretan brak i rekla je da se silno trudila oko Charlesa upravo zato jer su se njezini roditelji razveli i nipošto nije htjela da se to dogodi i njoj i da njezina djeca pate kao što je zbog razvoda patila ona. </p><p>Te 1995. Camilla je već najavila službeni razvod od svog supruga i to ne bez razloga. Charles je bio također još samo u službenom braku i bilo je pitanje dana kad će se razvesti od Diane. Na pitanje kako joj je bilo u braku s Charlesom, Diana je bila kratka:</p><p>- Bila nas je troje, bila je malo gužva. </p><p>Nastavila je pričati o braku:</p><p>- Unutar četiri zida bilo je jako puno tjeskobe. Zbog toga sam oboljela od bulimije. I to je bilo na psihičkoj bazi - bio je to moj mehanizam bijega. Kad bih pojela obrok, nerijetko sam čula komentare:'Sad ćeš ionako tu hranu protraćiti'. Nikad mi nitko nije rekao riječ pohvale kad bih nešto učinila dobro, a tijekom vremena morala sam nešto naučiti, morala sam rasti. U Charlesovim očima uvijek sam ostala 18-godišnjakinja. Ali ako bih pogriješila, na mene bi se sručila tona cigli. </p><p>Već 1986. postala je svjesna da Charles nikad nije prekinuo s Camillom. </p><p>- Nisam imala snage bilo što poduzeti po tom pitanju. Davalo mi se do znanja da sam bolesna, beskorisna i nestabilna, pa su suprugovi prijatelji počeli govoriti da bi bilo najbolje da me smjeste u neki dom, rekla je. </p><p>Nakon što su 1992. počeli živjeti odvojeno, problemi za Dianu nisu prestali. Kraljevska obitelj počela je protiv nje voditi kampanju. </p><p>- Postala sam im problem jer se to nikad prije nije dogodilo. Počela su mi nestajati privatna i službena pisma, neki predmeti, htjelo me se pod svaku cijenu izolirati. Povukla sam se iz javnosti i oko mene je ostao samo uski krug prijatelja - rekla je Lady Di. Tako su 1993. iscurili u medije telefonski razgovori koje je vodila s biznismenom Jamesom Gibneyjem:</p><p>- Objavljeni razgovor je točan, ali on mi je bio samo prijatelj. To nije bio preljub, rekla je i priznala da je doista još u braku bila u vezi sa svojim instruktorom jahanja Jamesom Hewittom, ali da je u knjizi koja je u to vrijeme objavljena, bilo i mnogo laži. </p><p>Dianin intervju odjeknuo je u javnosti kao bomba i zatresao iz temelja Buckinghamsku palaču. Nitko u protokolu nije imao pojma da se BBC-ev novinar Martin Bashir tajno sastaje s Dianom u njezinoj palači Kensington, u koju je televizijska ekipa ušla krišom. I bilo je to prvi put u povijesti kraljevske obitelji da jedan njihov član progovori o dobro čuvanim tajnama. Osim toga, s Dianinom pričom mogla se poistovjetiti svaka žena ili djevojka koja je barem jednom doživjela ljubavni krah. Prvi kraljičin potez bio je da prizove Charlesa i Dianu na razgovor i naredi im službeni razvod, a teško je i zamisliti kraljičin bijes koji je Lady Di izazvala ovim potezom. </p><p>Nakon službenog razvoda od Charlesa, mediji su nastavili pratiti Lady Di u stopu ne bi li ponovno pronašli nekog novog muškarca u njezinom životu. Bila je 1997. kad je Mohamed Al Fayed pozvao Dianu i njezinu djecu da provedu ljetne praznike s njim i njegovim sinom Dodijem ploveći na privatnoj jahti Mediteranom. Al Fayed stariji bio je ugledni londonski biznismen egipatskih korijena. U Londonu je tada bio vlasnik nogometnog kluba Fulham, a imao je u središtu grada i poznatu robnu kuću Harrods. </p><p>Diana je Dodija upoznala još davne 1987. godine, za jednog službenog posjeta Saudijskoj Arabiji. Na primanju kod tamošnjeg multimilijardera Adnana Kashogija izmijenili su samo protokolarni pozdrav. Dodi, kao najstariji Mohamedov sin, bio je njegov mezimac. Bio je uključen u očev biznis, ali je bio poznatiji kao playboy i povezivalo ga se s mnogim zgodnim i slavnim ženama poput Julie Roberts, Brooke Shields, Winone Ryder i Nancy Sinatra. </p><p>S tog ljetovanja u svijet su odaslane fotografije Diane u Dodijevom zagrljaju i njihova veza postala je svjetska top-tema. <br/> Idući put novinari će ih nestrpljivo čekati 30. kolovoza 1997. u Parizu, kamo su doletjeli iz Sardinije, gdje su upravo završili ljetovanje. Smjestili su se u Hotel Ritz, koji je također bio u vlasništvu Dodijevog oca. Bilo je to njihovo posljednje putovanje.<br/> Oko ponoći izašli su iz hotela na sporedni izlaz jer se pred hotelom već skupilo pedesetak fotoreportera. Potajno su sjeli u Mercedes, ali nisu uspjeli sakriti svoj plan od novinara. Vozač Henri Paul stisnuo je po gasu jureći pariškim ulicama, sve do kobnog 13. potpornog stupa u podvožnjaku Pont de l'Alma, nekoliko minuta kasnije.</p><p>Dodi Fayed, kao i vozač Henri Paul odmah su proglašeni mrtvima. Lady Di umrla je u bolnici od teških ozljeda grudnog koša, a jedino je preživio tjelohranitelj Trevor Rees-Jones. </p><p>Čim su čuli za njezinu smrt, deseci tisuća Engleza pohrlili su pred Kensingtonsku palaču i pred ogradom počeli ostavljati bukete cvijeća. Kraljevska obitelj nije željela na Buckinghamskoj palači spustiti zastave na pola koplja, no kad su vidjeli da se pred Dianinim domom okupljaju ljudi i cijele noći pale svijeće i tuguju, kraljica je shvatila da izaziva veliki bijes javnosti. Promijenila je mišljenje i kao kompromisno rješenje dopustila je da se na pola koplja spusti zastava Ujedinjenog Kraljevstva, ali ne i kraljevske zastave. </p><p>Dijanu su ispratili milijuni ljudi okupljeni na ulicama Londona, a tih dana u Velikoj Britaniji je zavladala nestašica cvijeća. Zbog princezinog sprovoda iz Izraela i Nizozemske stiglo je 50-ak tona cvijeća koje su uplakani Englezi bacali na njezin lijes. Iako više nije bila članica kraljevske obitelji, sahranjena je uz sve kraljevske počasti i teško da će se ovakva priča više ikad ponoviti u obitelji Windsor.</p><p>Ako je njezino vjenčanje pratilo 750 milijuna ljudi širom svijeta, njezin sprovod ostao je do danas najgledaniji televizijski prijenos ikada. Medijske kuće iz cijelog svijeta pratile su posljednje putovanje Lady Di, a njezin ispraćaj gledalo je 2,5 milijarde ljudi.<br/> Iz crkve Westminster Abbey, gdje je služena misa, lijes su prevezli u Althorp, imanje Dianine obitelji Spencer, 70-ak kilometara od Londona. Sahranjena je na otočiću usred ovalnog jezera, a na imanju je danas i njezin Memorijalni centar.</p><p><br/> </p>