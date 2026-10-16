Diddy prebačen u drugi zatvor nakon tučnjave s narkobosom? Procurili su novi detalji slučaja

Sean Diddy Combs (56) navodno je prebačen iz saveznog zatvora FCI Fort Dix u New Jerseyju u drugu kaznionicu, FCI Allenwood u Pennsylvaniji. Vijest o premještaju objavio je TMZ, a razlog odluke zatvorskih vlasti zasad nije službeno poznat.

Do premještaja je došlo samo nekoliko dana nakon što se proširila vijest da je bivši glazbeni mogul završio u bolnici zbog zdravstvenih problema. Naknadno su se pojavili navodi da je zadobio ozljedu glave tijekom fizičkog sukoba s drugim zatvorenikom.

Prema izvorima na koje se poziva TMZ, Combs se prošlog petka sukobio s Christopherom Cokeom, poznatim pod nadimkom Dudus, koji je na Jamajci bio osuđeni narkobos. Navodno je Coke u tučnjavi izvukao deblji kraj u svoju korist, no okolnosti sukoba nisu neovisno potvrđene.

Foto: Tammie Arroyo/AFF-USA.com/PRESS

Navodno je imao pristup mobitelu

Prema pisanju američkih medija, sukobu je možda prethodilo nezadovoljstvo drugih zatvorenika zbog izvješća televizije NBC News o navodno povlaštenim uvjetima u kojima Combs služi kaznu.

U izvješćima se, među ostalim, navodi da je reper navodno imao pristup mobitelu i alkoholu te da je drugim zatvorenicima plaćao lijekove koji se izdaju na recept. Nakon što su se te informacije pojavile u javnosti, zatvorski službenici navodno su proveli dvije racije i zaplijenili mobitele, među ostalim i onaj koji je pripadao Cokeu.

Prema istim izvorima, obojica su nakon sukoba smještena u samicu, gdje su trebala provesti dva tjedna zbog incidenta. Zasad nema službene potvrde svih detalja o tučnjavi ni o razlozima Combsova premještaja.

Foto: Jane Rosenberg

Njegov predstavnik ranije se oglasio nakon vijesti o zdravstvenom incidentu.

Upoznati smo s izvješćima o Seanu Combsu i pokušavamo potvrditi okolnosti. Seanovo zdravlje i dobrobit trenutačno su nam najvažniji i zahvaljujemo svima koji su se javili - poručio je.

Kazna mu je smanjena

Combs je u listopadu 2025. započeo služenje zatvorske kazne u FCI Fort Dixu. Osuđen je na 50 mjeseci zatvora zbog dviju točaka optužnice povezanih s prostitucijom, dok je oslobođen težih optužbi za reketarenje i trgovinu ljudima u svrhu seksualnog iskorištavanja.

Prema prvotnim uvjetima kazne, trebao je biti pušten na slobodu 8. svibnja 2028. godine, no njegov je očekivani datum izlaska naknadno pomaknut na 21. siječnja 2028.

Foto: Benkey/PRESS ASSOCIATION

FCI Allenwood, u koji je navodno premješten, zatvor je niže razine sigurnosti u Pennsylvaniji. Prema navodima iz medija, ondje se nalazi oko tisuću zatvorenika, dok ih je u Fort Dixu približno četiri tisuće.

Zasad nije poznato hoće li premještaj utjecati na daljnje uvjete izdržavanja njegove kazne.

*uz korištenje AI-ja