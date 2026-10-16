Sean Diddy Combs navodno je prebačen u drugi zatvor samo nekoliko dana nakon što je zbog ozljede glave završio u bolnici. Reper se navodno potukao s Christopherom Cokeom
Diddy prebačen u drugi zatvor nakon tučnjave s narkobosom? Procurili su novi detalji slučaja
Sean Diddy Combs (56) navodno je prebačen iz saveznog zatvora FCI Fort Dix u New Jerseyju u drugu kaznionicu, FCI Allenwood u Pennsylvaniji. Vijest o premještaju objavio je TMZ, a razlog odluke zatvorskih vlasti zasad nije službeno poznat.
Do premještaja je došlo samo nekoliko dana nakon što se proširila vijest da je bivši glazbeni mogul završio u bolnici zbog zdravstvenih problema. Naknadno su se pojavili navodi da je zadobio ozljedu glave tijekom fizičkog sukoba s drugim zatvorenikom.
Prema izvorima na koje se poziva TMZ, Combs se prošlog petka sukobio s Christopherom Cokeom, poznatim pod nadimkom Dudus, koji je na Jamajci bio osuđeni narkobos. Navodno je Coke u tučnjavi izvukao deblji kraj u svoju korist, no okolnosti sukoba nisu neovisno potvrđene.
Navodno je imao pristup mobitelu
Prema pisanju američkih medija, sukobu je možda prethodilo nezadovoljstvo drugih zatvorenika zbog izvješća televizije NBC News o navodno povlaštenim uvjetima u kojima Combs služi kaznu.
U izvješćima se, među ostalim, navodi da je reper navodno imao pristup mobitelu i alkoholu te da je drugim zatvorenicima plaćao lijekove koji se izdaju na recept. Nakon što su se te informacije pojavile u javnosti, zatvorski službenici navodno su proveli dvije racije i zaplijenili mobitele, među ostalim i onaj koji je pripadao Cokeu.
Prema istim izvorima, obojica su nakon sukoba smještena u samicu, gdje su trebala provesti dva tjedna zbog incidenta. Zasad nema službene potvrde svih detalja o tučnjavi ni o razlozima Combsova premještaja.
Njegov predstavnik ranije se oglasio nakon vijesti o zdravstvenom incidentu.
Upoznati smo s izvješćima o Seanu Combsu i pokušavamo potvrditi okolnosti. Seanovo zdravlje i dobrobit trenutačno su nam najvažniji i zahvaljujemo svima koji su se javili - poručio je.
Kazna mu je smanjena
Combs je u listopadu 2025. započeo služenje zatvorske kazne u FCI Fort Dixu. Osuđen je na 50 mjeseci zatvora zbog dviju točaka optužnice povezanih s prostitucijom, dok je oslobođen težih optužbi za reketarenje i trgovinu ljudima u svrhu seksualnog iskorištavanja.
Prema prvotnim uvjetima kazne, trebao je biti pušten na slobodu 8. svibnja 2028. godine, no njegov je očekivani datum izlaska naknadno pomaknut na 21. siječnja 2028.
FCI Allenwood, u koji je navodno premješten, zatvor je niže razine sigurnosti u Pennsylvaniji. Prema navodima iz medija, ondje se nalazi oko tisuću zatvorenika, dok ih je u Fort Dixu približno četiri tisuće.
Zasad nije poznato hoće li premještaj utjecati na daljnje uvjete izdržavanja njegove kazne.
*uz korištenje AI-ja
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