Sean Diddy Combs u noći na subotu završio je u bolnici s ozljedama glave. Američki mediji pisali su da je udario o krevet na kat, no sada javljaju da se zamjerio opakom narkobosu koji služi 23-godišnju kaznu
Diddyja ipak istukao narkobos?
Sean Diddy Combs (56), koji se u zatvoru u New Jerseyu nalazi od listopada prošle godine, hitno je u noći na subotu prebačen u bolnicu s ozljedama glave. Page Six kasnije je izvijestio kako je reper glavom udario o krevet na kat, no TMZ sada od izvora iz zatvora doznaje kako ga je napao jamajčanski narkobos.
Više izvora iz saveznog zatvora Fort Dix reklo je tom portalu da su se njih dvojica sukobila prošlog petka, ali da je Christopher Coke 'Dudus' u tučnjavi bio nadmoćniji. Razlog napada bio je nedavni prilog NBC Newsa u kojem je razotkriven Combsov raskošan život iza rešetaka. Reper je navodno imao pristup mobitelu, masažama i alkoholu, a od drugih je zatvorenika kupovao njihove lijekove na recept. Nakon što su te informacije procurile u javnost, zatvorski službenici proveli su dvije racije i zaplijenili mobitele zatvorenika, uključujući i Dudusov, što se narkobosu nije svidjelo. Prema izvorima TMZ-a, Coke, koji od 2012. služi 23-godišnju zatvorsku kaznu, jedan je od glavnih kriminalnih autoriteta u zatvoru.
Combs je po dolasku u bolnicu navodno bio pri svijesti i mogao komunicirati. Nakon što je primio liječničku pomoć, vraćen je u zatvor gdje ga je dočekalo dva tjedna samice, baš kao i Dudusa.
Hip-hop zvijezda prošle je godine osuđena na 50 mjeseci zatvora u ustanovi FCI Fort Dix zbog dviju optužbi povezanih s prostitucijom. Combs je oslobođen težih optužbi za organizirani kriminal i trgovinu ljudima u svrhu seksualnog iskorištavanja. Prema prvotnim uvjetima izricanja kazne, trebao je biti pušten 8. svibnja 2028., no datum je pomaknut na 2. ožujka 2028.
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