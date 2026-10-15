Diddyja ipak istukao narkobos?

Sean Diddy Combs (56), koji se u zatvoru u New Jerseyu nalazi od listopada prošle godine, hitno je u noći na subotu prebačen u bolnicu s ozljedama glave. Page Six kasnije je izvijestio kako je reper glavom udario o krevet na kat, no TMZ sada od izvora iz zatvora doznaje kako ga je napao jamajčanski narkobos.

Foto: U.S. Marshals Service

Više izvora iz saveznog zatvora Fort Dix reklo je tom portalu da su se njih dvojica sukobila prošlog petka, ali da je Christopher Coke 'Dudus' u tučnjavi bio nadmoćniji. Razlog napada bio je nedavni prilog NBC Newsa u kojem je razotkriven Combsov raskošan život iza rešetaka. Reper je navodno imao pristup mobitelu, masažama i alkoholu, a od drugih je zatvorenika kupovao njihove lijekove na recept. Nakon što su te informacije procurile u javnost, zatvorski službenici proveli su dvije racije i zaplijenili mobitele zatvorenika, uključujući i Dudusov, što se narkobosu nije svidjelo. Prema izvorima TMZ-a, Coke, koji od 2012. služi 23-godišnju zatvorsku kaznu, jedan je od glavnih kriminalnih autoriteta u zatvoru.

Combs je po dolasku u bolnicu navodno bio pri svijesti i mogao komunicirati. Nakon što je primio liječničku pomoć, vraćen je u zatvor gdje ga je dočekalo dva tjedna samice, baš kao i Dudusa.

Hip-hop zvijezda prošle je godine osuđena na 50 mjeseci zatvora u ustanovi FCI Fort Dix zbog dviju optužbi povezanih s prostitucijom. Combs je oslobođen težih optužbi za organizirani kriminal i trgovinu ljudima u svrhu seksualnog iskorištavanja. Prema prvotnim uvjetima izricanja kazne, trebao je biti pušten 8. svibnja 2028., no datum je pomaknut na 2. ožujka 2028.