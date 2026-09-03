Diddyju su ponovno pomaknuli datum izlaska iz zatvora, evo kad bi trebao na slobodu

Seanu 'Diddyju' Combsu (56) ponovno su promijenili predviđeni datum izlaska iz zatvora. Prema najnovijim podacima američkog Saveznog ureda za zatvore, nekadašnji glazbeni mogul trebao bi izaći na slobodu 5. veljače 2028. godine, piše People. Combs trenutačno služi kaznu od 50 mjeseci u saveznom zatvoru FCI Fort Dix u New Jerseyju.

Datum njegova izlaska mijenjao se već nekoliko puta. Prvotno su navodili lipanj 2028., a posljednji datum prije ove promjene bio je 20. veljače 2028. Savezni ured za zatvore nije objavio razlog posljednje promjene. Diddy je ovog ljeta imao problema i iza rešetaka.

Foto: Jane Rosenberg

ABC News je u srpnju, pozivajući se na izvor upoznat sa slučajem, izvijestio da se sukobio s drugim zatvorenikom. Nakon toga smjestili su ga u samicu. Porota je Diddyja u srpnju 2025. proglasila krivim po dvije točke optužnice za prijevoz osoba radi prostitucije. Sudac Arun Subramanian u listopadu mu je izrekao kaznu od 50 mjeseci zatvora.

Porota ga je istodobno oslobodila težih optužbi za reketarenje i trgovinu ljudima u svrhu seksualnog iskorištavanja. Te su mu optužbe mogle donijeti znatno težu kaznu. Jedna od ključnih svjedokinja tijekom suđenja bila je njegova bivša partnerica, pjevačica Casandra 'Cassie' Ventura. Pred sudom je govorila o fizičkom nasilju tijekom njihove veze i seksualnim susretima s muškim eskortima koje su nazivali 'Freak Offs'.

Tužitelji su tvrdili da je Diddy koristio nasilje, prijetnje i ucjene kako bi žene prisilio na sudjelovanje u tim susretima. Njegovi odvjetnici nisu poricali da je fizički napadao svoje partnerice, ali tvrdili su da su one dobrovoljno sudjelovale u seksualnim susretima. Porota na kraju nije prihvatila optužbe za trgovinu ljudima u svrhu seksualnog iskorištavanja.

Foto: OConnor/AFF-USA.com/PRESS ASSOCI

Diddy se i dalje pokušava izboriti za ukidanje presude ili smanjenje kazne. Savezni žalbeni sud u travnju je saslušao argumente njegovih odvjetnika. Obrana tvrdi da je sudac pri određivanju kazne uzeo u obzir ponašanje povezano s optužbama od kojih ga je porota oslobodila, prenosi Reuters.

Uz kazneni postupak protiv Diddyja su različiti tužitelji pokrenuli i brojne građanske postupke zbog optužbi za seksualno zlostavljanje i druge oblike nasilja. Njegovi odvjetnici osporavaju te optužbe.

Foto: Ian West/PRESS ASSOCIATION