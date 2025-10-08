Dino Bešlić oglasio se prvi put od smrti oca: 'Tako je, kako je'

U utorak poslijepodne nastao je pravi muk. Javnost je u trenutku potresla vijest da je svijet napustio Halid Bešlić. Legendarni pjevač iza sebe je ostavio bogatu glazbenu ostavštinu, ali i ono najvrjednije - obitelj koja mu je bila najveći ponos i oslonac. Nakon smrti oca, Dino je po prvi puta progovorio kako je obitelj podnijela tužnu vijest.

Halid Bešlić nastupa na otvorenju 199. Samoborskog fašnika | Foto: Igor Kralj/PIXSELL, ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA

- Dobro smo svi. Tako je, kako je - prokomentirao je kratko Dino za Blic.

OGLAS

Halid je svoj obiteljski život držao podalje od medijske pozornosti. Ranije je sin Dino, po karakteru sličan ocu - vedar, pristupačan i duhovit - često s ponosom govorio o svojim roditeljima.

- Pa, ja sam popularniji od mog babe. Gdje god da se pojavim, ljudi me pozdravljaju, žele sa mnom pričati, uvijek se smijemo. A ne pjevam i nisam dio aktivnog estradnog života. Što bi se reklo, djelujem iz sjene. Ma, moj Halid je najbolji otac na svijetu, kao i moja mama Sejda - rekao je Dino svojedobno za Express.ba.

Iako su Halid i Sejda ostali pri želji da imaju više djece, njihov dom uvijek je bio ispunjen toplinom i smijehom. Poseban trenutak sreće stigao je 2014. godine, kada je njihov sin Dino sa suprugom Mahirom dobio blizance. Dolazak unuka unio je novu radost u Halidov život, toliko da je odlučio usporiti s nastupima i više vremena posvetiti obitelji.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+ OGLAS