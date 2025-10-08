Obavijesti

OBITELJ JE SHRVANA

Dino Bešlić oglasio se prvi put od smrti oca: 'Tako je, kako je'

Piše Marinela Mesar,
Čitanje članka: 1 min
Dino Bešlić oglasio se prvi put od smrti oca: 'Tako je, kako je'
Zagreb: Poznati se okupili uo?i humanitarnog koncerta "Želim život" | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Legendarni pjevač iza sebe ostavio bogat opus pjesama, ali za Dinu i suprugu Sejdu najveće blago bila je njihova obiteljska ljubav. Dino je uvijek s ponosom govorio o ocu, a njihova povezanost bila je neraskidiva

U utorak poslijepodne nastao je pravi muk. Javnost je u trenutku potresla vijest da je svijet napustio Halid Bešlić. Legendarni pjevač iza sebe je ostavio bogatu glazbenu ostavštinu, ali i ono najvrjednije - obitelj koja mu je bila najveći ponos i oslonac. Nakon smrti oca, Dino je po prvi puta progovorio kako je obitelj podnijela tužnu vijest.

Halid Bešlić nastupa na otvorenju 199. Samoborskog fašnika
Halid Bešlić nastupa na otvorenju 199. Samoborskog fašnika | Foto: Igor Kralj/PIXSELL, ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA

- Dobro smo svi. Tako je, kako je - prokomentirao je kratko Dino za Blic

PRIJATELJ MEDIJA Halid nam je bio u redakciji, sa svima zastao i popričao, kroz svaki bi razgovor provukao šalu
Halid nam je bio u redakciji, sa svima zastao i popričao, kroz svaki bi razgovor provukao šalu

Halid je svoj obiteljski život držao podalje od medijske pozornosti. Ranije je sin Dino, po karakteru sličan ocu - vedar, pristupačan i duhovit - često s ponosom govorio o svojim roditeljima. 

- Pa, ja sam popularniji od mog babe. Gdje god da se pojavim, ljudi me pozdravljaju, žele sa mnom pričati, uvijek se smijemo. A ne pjevam i nisam dio aktivnog estradnog života. Što bi se reklo, djelujem iz sjene. Ma, moj Halid je najbolji otac na svijetu, kao i moja mama Sejda - rekao je Dino svojedobno za Express.ba

BILA JE NJEGOVA OAZA MIRA Evo što nam je Halid govorio o kući na Pelješcu u kojoj se nažalost nije stigao odmarati
Evo što nam je Halid govorio o kući na Pelješcu u kojoj se nažalost nije stigao odmarati

Iako su Halid i Sejda ostali pri želji da imaju više djece, njihov dom uvijek je bio ispunjen toplinom i smijehom. Poseban trenutak sreće stigao je 2014. godine, kada je njihov sin Dino sa suprugom Mahirom dobio blizance. Dolazak unuka unio je novu radost u Halidov život,  toliko da je odlučio usporiti s nastupima i više vremena posvetiti obitelji.

