Dino Jelusić nastupio na Jakarta Formula E-Prixu u Indoneziji

Dino Jelusić, nakon povratka iz Južne Koreje gdje je predstavio suradnju svojeg benda Jelusick i najpoznatijeg korejskog rock sastava - YB, posjetio je i Indoneziju gdje je proteklog vikenda nastupio na spektakularnom Jakarta Formula E-Prixu. Dino je pred nekoliko desetaka tisuća ljudi nastupio u indonezijskoj metropoli na stazi Ancol zajedno s članovima indonezijske grupe Dewa 19 All Stars te s kultnim vokalistom Jeffom Scottom Sotom u sklopu 11. sezone ABB FIA Formula E svjetskog prvenstva.

- Biti dio ovako velikog i originalnog projekta kao što je nastup s Dewa 19 All Stars na Jakarta E‑Prixu za mene je velika čast. Formula E nije samo utrka – to je spoj tehnologije, održivosti, glazbe i urbane kulture, svih elemenata koji su pogotovo danas od krucijalne važnost - rekao je Jelusić kojem ovo nije prvi posjet Indoneziji.

- Indonezija me svaki puta iznova oduševi. Kultura, hrana, ljudi čija ljubaznost i gostoprimstvo su teško usporedivi. Već se osjećam kao jedan od njih i rado ću se odazvati svakoj prilici za ponovnim posjetom.

Foto: Matea Marušić

Popularnost Formule E posljednjih nekoliko godina u značajnom je porastu, posebno kod mlađe i ekološki osviještene publike, a utrke se održavaju u metropolama poput Londona, Berlina, New Yorka, Rima, Seula...

Ovim putovanjem Dino je napravio još jedan značajni korak u osvajanju azijskog tržišta, a već u kolovozu se vraća u Južnu Koreju u sklopu projekta "Odyssey" zamišljenog kao kulturne i glazbene razmjena dvaju bendova (Jelusick i YB). Projekt "Odyssey" uključuje niz zajedničkih nastupa i koncerata u obje zemlje. Dino Jelusić i bend Jelusick održat će više nastupa u Južnoj Koreji u kolovozu, a nakon toga YB stiže u Hrvatsku.

- Ovo je jedan od onih projekata koji se događaju jednom u životu – spojiti snage s bendom poput YB, koji ima ogroman utjecaj na azijskoj glazbenoj sceni, iznimna je prilika i čast. Uzbuđeni smo što našu glazbu možemo predstaviti korejskoj publici, ali i ugostiti YB u Hrvatskoj te Hrvatsku predstaviti na najbolji mogući način - izjavio je Jelusić.

Foto: Matea Marušić

Uz koncerte u Koreji, Jelusick očekuje i dinamično koncertno ljeto, ali i jesen. Nakon prošlogodišnjeg trijumfa u rasprodanoj Tvornici vraćaju se u Zagreb i 11. listopada stižu u klub Boogaloo gdje pripremaju žestoku i vatrenu atmosferu po kojoj su njihovi nastupi već postali prepoznatljivi, a pojačat će ju i izlazak njihovog željno iščekivanog drugog studijskog albuma koji će svjetlo dana ugledati ove jeseni.

- Obožavamo svirati u Zagrebu i jedva čekamo Boogaloo! Posebno smo sretni jer ćemo u Boogaloou svirati i pjesme s novog albuma na kojem radimo proteklih mjeseci. Vidimo se u Boogaloou 11.10.! - poručio je Dino.

Vijest o zagrebačkom koncertu dolazi nakon tri nova uspješna singla "Power to the People", "How Many Times" i "Hangman" koje je Jelusick predstavio ususret objavi novog, drugog po redu studijskog albuma, nasljednika hvaljenog prvijenca "Follow the Blind Man". Uz Boogaloo trenutno su najavljeni i nastupi na Sun and Thunder festivalu (Malaga, Španjolska) 17.-19. srpnja, OK Fest (Tjenište, Bosna i Hercegovina) 20. srpnja, Izola (Slovenija) 25. srpnja, Skogsröjet (Švedska) 1. kolovoza, a slijede i brojni drugi datumi.