MNOGI GRADOVI NA POPISU

Dio Zagreb Film Festivala moći ćete pogledati diljem Hrvatske

Dio Zagreb Film Festivala moći ćete pogledati diljem Hrvatske
U sklopu prestižnog festivala, već se tradicionalno svake godine određeni broj filmova prikazuje ne samo u Zagrebu, već i u ostalim hrvatskim gradovima

Zagreb Film Festival (ZFF), koji će se održati od 10. do 16. studenoga, dio odabranih filmova tradicionalno će predstaviti u svom već tradicionalnom programu 'ZFF putuje' i u brojnim kinima diljem Hrvatske, članovima Kino mreže.

Među njima je i venecijanski laureat 'Sretni prazniciScandara Coptija, pobjednik Berlinala 'SnoviDaga Johana Haugeruda, šarmantno animirano ostvarenje 'DivljaciClaudea Barrasa te 'Kako je ovdje tako zeleno?', Nikole Ležaića.

Postavljajući u središte radnje arapsku obitelj u Haifi, 'Sretni praznici', ovjenčani nagradom za najbolji scenarij u Horizontima Venecijanskog filmskog festivala, otkrivaju pukotine sve složenijih društvenih podjela. Režiju filma koji se prošle godine natjecao za Zlatna kolica potpisuje nagrađivani palestinski redatelj i vizualni umjetnik Scandar Copti, čiji je prvijenac 'Ajami' bio nominiran za Oscara u kategoriji najboljeg filma na stranom jeziku.

Na ZFF se ove godine vraća norveški redatelj i književnik Dag Johan Haugerud, čije će novo ostvarenje biti prikazano u sklopu programa Ponovno s nama - film 'Snovi', pobjednik ovogodišnjeg Berlinala, treći naslov autorove trilogije koju čine još 'Seks' te 'Ljubav'.

'Ovaj nježan, svjež spoj filma o odrastanju i transgeneracijske obiteljske drame, čija se teen protagonistica zaljubljuje u svoju novu profesoricu, ujedno je posveta užicima književnosti i umijeću pripovijedanja', ističe se u najavi programa.

Nakon nagrađivanog filma 'Moj život kao tikvica', prikazanog na ZFF-u, švicarski autor Claude Barras donosi novu dirljivu animiranu priču, lutka-film 'Divljaci', kao dio programa KinoKino namijenjenog najmlađoj publici. Film gledatelje vodi u bespuća prašume na Borneu, koju od deforestacije pokušava spasiti skupina lokalaca predvođena djevojčicom Kériom.

U koprodukciji s hrvatskim Nukleus Filmom introspektivno metafilmsko ostvarenje 'Kako je ovdje tako zeleno?' kroz osobnu priču s autobiografskim i humornim elementima, tematizira složeno nasljeđe post-jugoslavenske realnosti, koju je redatelj Nikola Ležaić ocrtao i u svojoj nagrađivanoj debitantskoj uspješnici 'Tilva Roš'. Dobitnik je triju pulskih Zlatnih arena u kategoriji manjinskih koprodukcija, a na ZFF-u će se natjecati za Zlatna kolica.

Na svom putovanju, ZFF će posjetiti Rijeku, Varaždin, Pulu, Korčulu, Šibenik, Bjelovar, Samobor, Slatinu, Dubrovnik, Koprivnicu, Labin, Čakovec, Veliku Goricu, Zadar, Split, Daruvar, Bol, Hvar, Lastovo.

