Dio Zagreb Film Festivala moći ćete pogledati diljem Hrvatske

Zagreb Film Festival (ZFF), koji će se održati od 10. do 16. studenoga, dio odabranih filmova tradicionalno će predstaviti u svom već tradicionalnom programu 'ZFF putuje' i u brojnim kinima diljem Hrvatske, članovima Kino mreže.

Među njima je i venecijanski laureat 'Sretni praznici' Scandara Coptija, pobjednik Berlinala 'Snovi' Daga Johana Haugeruda, šarmantno animirano ostvarenje 'Divljaci' Claudea Barrasa te 'Kako je ovdje tako zeleno?', Nikole Ležaića.

Svečano otvorenje 22. Zagreb Film Festivala | Foto: Zeljko Hladika/PIXSELL

Postavljajući u središte radnje arapsku obitelj u Haifi, 'Sretni praznici', ovjenčani nagradom za najbolji scenarij u Horizontima Venecijanskog filmskog festivala, otkrivaju pukotine sve složenijih društvenih podjela. Režiju filma koji se prošle godine natjecao za Zlatna kolica potpisuje nagrađivani palestinski redatelj i vizualni umjetnik Scandar Copti, čiji je prvijenac 'Ajami' bio nominiran za Oscara u kategoriji najboljeg filma na stranom jeziku.

Na ZFF se ove godine vraća norveški redatelj i književnik Dag Johan Haugerud, čije će novo ostvarenje biti prikazano u sklopu programa Ponovno s nama - film 'Snovi', pobjednik ovogodišnjeg Berlinala, treći naslov autorove trilogije koju čine još 'Seks' te 'Ljubav'.

Zagreb: Najavljen program ovogodišnjeg 21. Zagreb Film Festivala | Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL - Ilustracija

'Ovaj nježan, svjež spoj filma o odrastanju i transgeneracijske obiteljske drame, čija se teen protagonistica zaljubljuje u svoju novu profesoricu, ujedno je posveta užicima književnosti i umijeću pripovijedanja', ističe se u najavi programa.

Nakon nagrađivanog filma 'Moj život kao tikvica', prikazanog na ZFF-u, švicarski autor Claude Barras donosi novu dirljivu animiranu priču, lutka-film 'Divljaci', kao dio programa KinoKino namijenjenog najmlađoj publici. Film gledatelje vodi u bespuća prašume na Borneu, koju od deforestacije pokušava spasiti skupina lokalaca predvođena djevojčicom Kériom.

Zagreb: Svečano otvoren 17. Zagreb Film Festival | Foto: Josip Regovic/PIXSELL/Privatni Album

U koprodukciji s hrvatskim Nukleus Filmom introspektivno metafilmsko ostvarenje 'Kako je ovdje tako zeleno?' kroz osobnu priču s autobiografskim i humornim elementima, tematizira složeno nasljeđe post-jugoslavenske realnosti, koju je redatelj Nikola Ležaić ocrtao i u svojoj nagrađivanoj debitantskoj uspješnici 'Tilva Roš'. Dobitnik je triju pulskih Zlatnih arena u kategoriji manjinskih koprodukcija, a na ZFF-u će se natjecati za Zlatna kolica.

Svečano otvorenje 22. Zagreb Film Festivala | Foto: Zeljko Hladika/PIXSELL

Na svom putovanju, ZFF će posjetiti Rijeku, Varaždin, Pulu, Korčulu, Šibenik, Bjelovar, Samobor, Slatinu, Dubrovnik, Koprivnicu, Labin, Čakovec, Veliku Goricu, Zadar, Split, Daruvar, Bol, Hvar, Lastovo.