'Dioklecijanova gala večer' stiže u Split: Jedinstveni spoj klasične glazbe i elektronskih ritmova...

U petak, 29. kolovoza s početkom u 20.30 sati, povijesni Peristil postat će pozornica za jedinstveni glazbeni projekt – 'Dioklecijanovu gala večer', na kojoj će po prvi put u Hrvatskoj zajedno nastupiti simfonijski orkestar i DJ, izvodeći najpoznatija djela klasične glazbe u potpuno novom, spektakularnom ruhu.

Foto: PROMO

Split, koji se već pozicionirao kao grad kulture, ali i grad elektronske glazbe zahvaljujući najvećem festivalu tog žanra Ultra Europe, ovoga puta spojit će nespojivo.

Publiku očekuje nezaboravno putovanje kroz glazbene epohe uz izvedbe djela poznatih skladatelja poput Vivaldija, Mozarta, Beethovena, Bizeta, Prokofjeva, Šostakoviča i Straussa ml. u izvedbi simfonijskog orkestra pod ravnanjem maestra Vetona Marevcija i jednog od najtraženijih hrvatskih DJ-eva i producenata Darka Stojakovića – Joe2Shinea, koji iza sebe ima nastupe diljem Europe, kao i na prestižnom Ultra Europe festivalu.

- Posebna je čast i odgovornost voditi ovakav projekt u kojem se klasična glazba susreće s modernim zvukom. Vjerujem da će spoj simfonijskog orkestra i DJ-a pokazati da velika djela glazbene povijesti ne gube svoju snagu ni u novom, drugačijem kontekstu – naprotiv, otvaraju se novoj publici i novom doživljaju - rekao je maestro Veton Marevci.

Split: Dirigent Veton Marevci | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Autentičnu atmosferu rimskog doba dodatno će dočarati brojni statisti i rimski vojnici, čineći ovaj događaj istinskim kulturnim i povijesnim spektaklom.

- Naviknut sam na klubove i velike festivale, ali nastupiti zajedno sa simfonijskim orkestrom na Peristilu za mene je nešto sasvim posebno. To je prilika da spojimo dvije glazbene dimenzije – tradiciju i suvremenost i publici pružimo doživljaj koji nadilazi uobičajene granice. Veselim se što ćemo zajedno stvarati povijest na mjestu gdje povijest doslovno diše - rekao je Joe2Shine. Povijest će se svakako ispisati, budući da je ovo prva suradnja simfonijskog orkestra i DJ-a u Hrvatskoj.

'Dioklecijanova gala večer' ujedno će označiti i svečano otvorenje manifestacije 'Štorije Dioklecijana 2025.', koja traje do 1. rujna, a koncert nosi i humanitarnu notu. Donacije će se prikupljati na ulazu u suradnji s Udrugom Zajedno protiv raka za Zavod za dječju hematoonkologiju Klinike za dječje bolesti KBC-a Split.

Split: Praizvedbom opere "Dioklecijan" otvoreno je 71. Splitsko ljeto | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Jedan od najperspektivnijih mladih dirigenata i docent na Umjetničkoj akademiji u Splitu, Veton Marevci iza sebe ima bogatu karijeru vođenja ansambala poput Zagrebačke i Slovenske filharmonije, Simfonijskog orkestra i Zbora HRT-a, Dubrovačkog simfonijskog orkestra, Zbora i Orkestra Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu i Splitu i mnogih drugih.

U dobi od samo 32 godine ravnao je Verdijevom 'Aidom' na Splitskom ljetu, a njegov opus uključuje izvedbe brojnih baleta i opera u HNK Split i HNK Zagreb. Nagrađen je priznanjem Mladi glazbenik godine Zagrebačke filharmonije, a njegovo dirigentsko umijeće prepoznato je i na međunarodnim natjecanjima i festivalima.

Jedno od najpoznatijih imena hrvatske klupske i festivalske scene, Joe2Shine već godinama nastupa kao rezident DJ u elitnim klubovima poput splitskog Central Cluba i dubrovačkog Revelina te na festivalima diljem Europe. Više puta nastupao je na Ultra Europe festivalu, uključujući i glavnu pozornicu.

Zagreb: U Hemingwayu nastupio DJ Joe2Shine u pratnji 11 truba?a | Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL

Iza sebe ima suradnje s renomiranim svjetskim DJ-evima te producentske projekte s međunarodnim umjetnicima. Njegova energija i prepoznatljiv zvuk osvojili su publiku u više od stotinu klubova diljem Europe. Manifestacija 'Štorije Dioklecijana' održavaju se u organizaciji Turističke zajednice grada Splita. Autor manifestacije je Ivan Vatavuk.