Direktor moldavske televizije je dao ostavku nakon Eurosonga zbog ocjena njihovog žirija...

Vlad Țurcanu, glavni direktor moldavske nacionalne radiotelevizije Teleradio Moldova podnio je ostavku nakon niza kritika zbog ocjena stručnog žirija te zemlje na Eurosongu ove godine.

Radi se o nepisanom pravilu da si susjedne zemlje daju visoki broj bodova, a izuzetak se ove godine vidio i u ocjenama srpskog stručnog žirija koji hrvatskim predstavnicama nije dao niti jedan bod, što je također izazvalo žestoke kritike na društvenim mrežama. Hrvatski stručni žiri je predstavniku Srbije, grupi Lavina, dao 12 bodova.

Nakon što su krenule kritike zašto je moldavski žiri dao svega 3 boda susjednoj Rumunjskoj, pojavile su se i kritike na ocjene ukrajinske predstavnice. Odnosno, izostanak istih. Naime, Moldavija nije dala niti jedan bod Ukrajini, a najviši broj bodova otišli su Poljskoj, kojoj su dali 12 bodova, te Izraelu čiji je predstavnik dobio 10 bodova.

S druge strane, navodi The Guardian, moldavska publika je glasala drugačije. Ona je rumunjskoj predstavnici dala 12 bodova, a ukrajinskoj 10. Isto se dogodilo i u slučaju publike iz Srbije koji su hrvatskim predstavnicama, grupi Lelek, dali 12 bodova.

Pa iako su se ranije oglasili oko situacije s Rumunjskom sa same televizije i poručili da nisu htjeli 'utjecati na stručni žiri', Turcanu je naposljetku poručio da žiri očito nije 'uzeo u obzir osjetljivost odnosa' Moldavije sa susjedima.

- Naš stav prema Ukrajini nije nula bodova, a naši osjećaji prema Rumunjskoj su puni ljubavi. Distancirali smo se od glasova žirija, ali ovo je i dalje moja odgovornost kao čelnika institucije - poručio je.

Od neovisnosti 1991. godine, više od 850.000 državljanina Moldavije imaju i rumunjsko državljanstvo, a i sama predsjednica Moldavije, Maia Sandu, je ranije rekla kako bi glasala za ujedinjenje s Rumunjskom ako će se taj referendum ikada održati. I sama Sandu je komentirala kritike na stručni žiri te poručila kako ne smiju dopustiti da išta našteti odnosima između zemalja.