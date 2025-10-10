Dirljiv oproštaj: Zagreb pjeva Halidu u nedjelju ispred HNK-a

Zagreb ovu nedjelju, 12. listopada, u 17 sati postaje mjesto velikog i dirljivog okupljanja 'Zagreb pjeva Halidu'. Ispred Hrvatskog narodnog kazališta građani će se spontano okupiti kako bi zajedno zapjevali u čast Halida Bešlića.

Inicijativu je pokrenuo glumac Enis Bešlagić na svojim društvenim mrežama, a cilj je okupiti sve obožavatelje i ljubitelje Halidove glazbe kako bi zajedničkim pjevanjem, s puno emocija i poštovanja, zahvalili legendi na svemu što je ostavio iza sebe.

Umro je Halid Bešlić | Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Organizatori pozivaju sve da ponesu instrumente, dobru volju i opuštene glasnice, kako bi se u dostojanstvenoj atmosferi zajedništva i pjesme obilježila ljubav prema Halidu i njegovom neprocjenjivom doprinosu glazbenoj sceni.

- Zagreb, znam da nećete razočarati - stoji u pozivu uz emotivne poruke i fotografiju legendarnog pjevača.

Foto: Instagram

Legendarni pjevač preminuo je u 72. godini nakon kratke i teške bolesti. Tužnu vijest u utorak je potvrdio njegov dugogodišnji menadžer Damir Ramljak Tigar, koji je rekao kako su, iako su znali za teško zdravstveno stanje, svi ostali u šoku. Halid je posljednje tjedne života proveo u sarajevskoj bolnici zbog problema s jetrom.

Komemoracija za pjevača bit će u ponedjeljak, 13. listopada. Oproštaj od Halida započet će u 11 sati u Narodnom kazalištu Sarajevo, gdje će se prijatelji, kolege i obožavatelji oprostiti od glazbene legende.

Dženaza-namaz (posebna pogrebna molitva u islamskoj tradiciji) bit će klanjana nakon podne-namaza (molitva koja se klanja u podnevnom terminu), u 13:30 sati, ispred Begove džamije. Nakon toga uslijedit će dženaza (islamski pogrebni obred) i pokop na Gradskom groblju Bare oko 14:30 sati.

Osijek: Koncert Halida Bešlića u dvorani Gradski vrt | Foto: Borna Jaksic/PIXSELL (ilustrativna fotografija)