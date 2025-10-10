Halilhodžić i Slišković dirljivim riječima oprostili se od Bešlića: 'On je bio jedan od najvećih...'

U nizu oproštaja od Halida Bešlića koje su posljednjih dana objavljene, posebno se izdvaja dirljivi oproštaj legendi koji su uputile ikone Veleža. Među potpisnicima se nalaze Bešlićevi dugogodišnji prijatelji i ugledna imena mostarskog i bh. nogometa: Enver Marić, Duško Bajević, Vahid Halilhodžić, Džemal i Mili Hadžiabdić, Blaž Slišković, Sead Kajtaz, Semir Tuce, Goran i Stipe Jurić, Anel Karabeg, Predrag Jurić te Vanja Gudelj.

"Veličina čovjeka ne mjeri se imetkom, nego brojem ljudi koji za njim žale kada ode s ovoga svijeta. Sudeći po broju onih koji ovih dana tuguju za našim Halidom, on je bio jedan od najvećih. Ljudi koje volimo uvijek odlaze prerano, bez obzira na godine. Čuvat ćemo uspomene i najljepše pjesme koje nam je ostavio s ljubavlju", napisali su.

Veliki zaljubljenik u nogomet, Bešlić, u jednom intervjuu iz 2004. godine istaknuo je kako među pet najboljih bh. nogometaša ubraja, između ostalih, upravo Halilhodžića i Sliškovića. Posljednjih je godina često provodio vrijeme s Halilhodžićem, dok je s Enverom Marićem, Seadom Kajtazom i Milijem Hadžiabdićem njegovo prijateljstvo trajalo desetljećima.

Čuveni pjevač narodne glazbe preminuo je u Sarajevu u 72. godini, nakon duge i teške bolesti. Vijest o njegovoj smrti potresla je cijelu regiju, a riječi tuge i sjećanja dolaze iz svih dijelova društva, od sportskih klubova do glazbenih velikana s domaće i međunarodne scene.

Dirljivu poruku objavio je i Željezničar, koji je oproštaj započeo stihom "Pamtit ću te cijelog života", a završio riječima "Rajske ptice nek’ polete". U njihovoj objavi stoji:

"U 72. godini napustio nas je legendarni Halid Bešlić. Ostat će upamćen kao jedan od naših najvećih glazbenika, čovjek dobrote, patriotizma i nezaboravnih hitova. Željezničar izražava najiskreniju sućut obitelji Bešlić, prijateljima i svim ožalošćenima."

Brojni sportaši i klubovi pridružili su se izražavanju sućuti, među njima Edin Džeko, Emir Spahić, FK Sarajevo i mnogi drugi.

Svoju je poruku uputio i NBA košarkaš Jusuf Nurkić, koji je uz zajedničku fotografiju s nastupa napisao:

"Halide, legendo. Hvala ti za sve emocije, pjesme i ponos koji si nosio."