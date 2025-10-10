Svaka čast! Sarajevski taksisti besplatno će voziti građane na dženazu Halidu Bešliću...

Tri dana nakon smrti Halida Bešlića Sarajevo i dalje šuti. Ljudi hodaju sporije, razgovori su tiši, a grad izgleda kao da je ostao bez dijela sebe. Legendarni pjevač preminuo je u 72. godini, a iza njega su ostale pjesme koje će se još dugo pjevati i sjećanja na njegovu dobrotu. U toj tišini stigla je gesta koja govori više od riječi. Sarajevski taksisti odlučili su da će na dan dženaze svi građani imati besplatan prijevoz do groblja Bare, kako bi Halid bio ispraćen onako kako zaslužuje, okružen onima koji su ga voljeli.

- Halid Bešlić je bio naš brat. Cijeli život Halid i Sarajevo taksi su živjeli zajedno. On među nama ima prijatelja, rođaka. Radi se o velikom čovjeku. Odlučili smo da ko god krene na dženazu, imat će besplatnu vožnju - rekao je Enver Sljugić, predsjednik Sarajevo taksija, za Avaz.ba. Dodao je i kako će na taksijima tog dana biti Halidova fotografija.

Umro je Halid Bešlić | Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Komemoracija u Halidovu čast bit će u ponedjeljak u 11 sati u sarajevskom Narodnom kazalištu, a u 13.30 sati u Gazi Husrev-begovoj džamiji klanjat će se dženaza. Nakon podne-namaza, dnevne molitve koja se klanja u podne, formirat će se povorka s vozilom u kojem će biti pjevačevo tijelo.

Halidov menadžment poručio je da će povorka prolaziti kroz glavnu sarajevsku ulicu Ferhadiju, a u nju će se uključiti kod Vječne vatre, spomenika poginulima u Drugom svjetskom ratu. 'Tužna povorka ići će dalje prema Barama i svi građani koji žele da se oproste od Halida Bešlića moći će to učiniti', izjavili su. Ukop će biti u 15 sati na Gradskom mezarju Bare, jednom od najstarijih sarajevskih groblja. Nakon toga, kad završi ikindija-namaz, u 16 sati održat će se čitanje Tevhida.

Suze i pjesma u Sarajevu u čast Halidu Bešliću | Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Slavni pjevač bolovao je od karcinoma jetre. Osim vjernih obožavatelja, od njega su se oprostili mnogi kolege iz cijele regije. Iza sebe je ostavio sina Dinu, unuke blizance Lamiju i Belmina te suprugu Sejdu.

Foto: screenshot/Youtube