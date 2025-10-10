Obavijesti

Show

Komentari 3
U ČAST VELIKANA

Svaka čast! Sarajevski taksisti besplatno će voziti građane na dženazu Halidu Bešliću...

Piše Dora Pek,
Čitanje članka: 2 min
Svaka čast! Sarajevski taksisti besplatno će voziti građane na dženazu Halidu Bešliću...
5
Foto: Vjeran Žganec Rogulja/PIXSELL

Halid Bešlić je bio naš brat. Cijeli život Halid i Sarajevo taksi su živjeli zajedno. On među nama ima prijatelja, rođaka. Radi se o velikom čovjeku, rekao je predsjednik Sarajevo taksija

Tri dana nakon smrti Halida Bešlića Sarajevo i dalje šuti. Ljudi hodaju sporije, razgovori su tiši, a grad izgleda kao da je ostao bez dijela sebe. Legendarni pjevač preminuo je u 72. godini, a iza njega su ostale pjesme koje će se još dugo pjevati i sjećanja na njegovu dobrotu. U toj tišini stigla je gesta koja govori više od riječi. Sarajevski taksisti odlučili su da će na dan dženaze svi građani imati besplatan prijevoz do groblja Bare, kako bi Halid bio ispraćen onako kako zaslužuje, okružen onima koji su ga voljeli.

SVI TUGUJU Vlada Federacije BiH proglasila je Dan žalosti zbog smrti Halida Bešlića, a evo kada će se održati
Vlada Federacije BiH proglasila je Dan žalosti zbog smrti Halida Bešlića, a evo kada će se održati

- Halid Bešlić je bio naš brat. Cijeli život Halid i Sarajevo taksi su živjeli zajedno. On među nama ima prijatelja, rođaka. Radi se o velikom čovjeku. Odlučili smo da ko god krene na dženazu, imat će besplatnu vožnju - rekao je Enver Sljugić, predsjednik Sarajevo taksija, za Avaz.ba. Dodao je i kako će na taksijima tog dana biti Halidova fotografija.

Umro je Halid Bešlić
Umro je Halid Bešlić | Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Komemoracija u Halidovu čast bit će u ponedjeljak u 11 sati u sarajevskom Narodnom kazalištu, a u 13.30 sati u Gazi Husrev-begovoj džamiji klanjat će se dženaza. Nakon podne-namaza, dnevne molitve koja se klanja u podne, formirat će se povorka s vozilom u kojem će biti pjevačevo tijelo.

13. LISTOPADA Otkrili detalje ispraćaja Halida Bešlića: Evo kuda će ići povorka
Otkrili detalje ispraćaja Halida Bešlića: Evo kuda će ići povorka

Halidov menadžment poručio je da će povorka prolaziti kroz glavnu sarajevsku ulicu Ferhadiju, a u nju će se uključiti kod Vječne vatre, spomenika poginulima u Drugom svjetskom ratu. 'Tužna povorka ići će dalje prema Barama i svi građani koji žele da se oproste od Halida Bešlića moći će to učiniti', izjavili su. Ukop će biti u 15 sati na Gradskom mezarju Bare, jednom od najstarijih sarajevskih groblja. Nakon toga, kad završi ikindija-namaz, u 16 sati održat će se čitanje Tevhida.

Suze i pjesma u Sarajevu u čast Halidu Bešliću
Suze i pjesma u Sarajevu u čast Halidu Bešliću | Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Slavni pjevač bolovao je od karcinoma jetre. Osim vjernih obožavatelja, od njega su se oprostili mnogi kolege iz cijele regije. Iza sebe je ostavio sina Dinu, unuke blizance Lamiju i Belmina te suprugu Sejdu.

Foto: screenshot/Youtube

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 3
Ekskluzivne fotke s vjenčanja Ivana Zaka! 'Bilo je veselo'
UPLOVIO U BRAČNU LUKU

Ekskluzivne fotke s vjenčanja Ivana Zaka! 'Bilo je veselo'

Supruga Ivana Zaka, Slovenka s kojom je već nekoliko godina u ljubavnoj vezi, odjenula je tradicionalno bijelu vjenčanicu otvorenih leđa, a pjevač klasično crno odijelo s leptir mašnom oko vrata
Kate u suzama napustila 'Život na vagi': 'Ostaviti dijete doma bilo je jače od mene. Žao mi je'
Borba emocija i kilograma

Kate u suzama napustila 'Život na vagi': 'Ostaviti dijete doma bilo je jače od mene. Žao mi je'

Katarina je u show ušla sa 213,6 kilograma, a do kraja svog putovanja izgubila je impresivnih 31,7 kilograma. 'Do finala me nećete prepoznati!', poručila je na rastanku
Stankica iz 'Savršenog' nakon traume zbog filera napravila neočekivani životni zaokret...
NOVI PUT

Stankica iz 'Savršenog' nakon traume zbog filera napravila neočekivani životni zaokret...

Stankica Stojanović ne skriva da je njezina odluka povezana s problemima s filerima. 'To iskustvo je bilo jedna velika trauma i prekretnica u mom životu. Ne samo fizička, već duboka psihološka', rekla je

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025