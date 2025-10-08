Dirljivo svjedočanstvo čovjeka koji je ležao s Halidom u bolnici: Do kraja je ostao isti, voljeni

Ostao je čovjek iz duše i naroda, kao što je bio i prije. Dugo će se pamtiti, njega svi osjećaju, on je bio ambasador naše države. Trebamo mu napraviti ispraćaj kakav dolikuje. Tim je riječima Midhat Čejvanović opisao Halida Bešlića, s kojim je posljednje dane proveo na liječenju u Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu. U razgovoru za Avaz.ba prisjetio se trenutaka koje su dijelili.

- Bio sam zajedno s njim na onkologiji, na 13. katu. Zajedno smo se liječili, imali smo iste doktore. Baš mi je žao Halida, jer je to čovjek iz naroda, kojeg su svi voljeli. Od doktora pa nadalje, svi su bili za njega. Pričali smo dok je u kolicima sjedio, tu je bio i njegov sin Dino - ispričao je Čejvanović.

Legendarni pjevač preminuo je u 72. godini nakon kratke i teške bolesti. Tužnu vijest u utorak je potvrdio njegov dugogodišnji menadžer Damir Ramljak Tigar, koji je rekao kako su, iako su znali za teško zdravstveno stanje, svi ostali u šoku. Halid je posljednje tjedne života proveo u sarajevskoj bolnici zbog problema s jetrom.

Komemoracija za pjevača bit će u ponedjeljak, 13. listopada. Oproštaj od Halida započet će u 11 sati u Narodnom kazalištu Sarajevo, gdje će se prijatelji, kolege i obožavatelji oprostiti od glazbene legende.

Dženaza-namaz (posebna pogrebna molitva u islamskoj tradiciji) bit će klanjana nakon podne-namaza (molitva koja se klanja u podnevnom terminu), u 13:30 sati, ispred Begove džamije. Nakon toga uslijedit će dženaza (islamski pogrebni obred) i pokop na Gradskom groblju Bare oko 14:30 sati.

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL/PROMO