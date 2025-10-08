Mate Bulić za 24sata o prijatelju Halidu Bešliću: 'Sve se da prepričati u samo jednoj riječi'

Posljednji put s Halidom čuo sam se prije pet dana, rekao je za 24sata pjevač Mate Bulić. Legendarni bosanskohercegovačkih pjevač narodne glazbe preminuo je jučer u 72. godini života. Vijest o smrti šokirala je i njemu najbliže suradnike i prijatelje.

- Tada kad smo se čuli pričao je svoje zezancije, nije spominjao bolest niti išta. Vjerojatno je on bio svjestan svega pa je htio malo razrijediti situaciju oko toga - govori nam Bulić.

Kako ističe, davna su vremena bila kada su njih dvojica krenula pjevati.

- Samo kratko za njega mogu reći, jedna ljudina, jedan izvanredan čovjek i onaj stih 'mirno spavaj prijatelju moj', sve što bi rekao više ne bi puno rekao. Sve sam rekao u jednoj riječi, ljudina i to je to - rekao je Bulić.

Halid je posljednje dane života proveo u Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu, na Odjelu nefrologije. Komemoracija za pjevača bit će održana u ponedjeljak, 13. listopada. Oproštaj od Halida započet će u 11 sati u Narodnom kazalištu Sarajevo, gdje će se prijatelji, kolege i obožavatelji oprostiti od glazbene legende.

Dženaza-namaz (posebna pogrebna molitva u islamskoj tradiciji) bit će klanjana nakon podne-namaza (molitva koja se klanja u podnevnom terminu), u 13:30 sati, ispred Begove džamije. Nakon toga uslijedit će dženaza (islamski pogrebni obred) i pokop na Gradskom groblju Bare oko 14:30 sati.

