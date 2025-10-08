Obavijesti

Show

Komentari 1
PREMINULA LEGENDA

Mate Bulić za 24sata o prijatelju Halidu Bešliću: 'Sve se da prepričati u samo jednoj riječi'

Piše Luka Safundžić,
Čitanje članka: < 1 min
Mate Bulić za 24sata o prijatelju Halidu Bešliću: 'Sve se da prepričati u samo jednoj riječi'
Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL/Robert Anic/PIXSELL

Vjerojatno je on bio svjestan svega pa je htio malo razrijediti situaciju oko toga, kaže nam Mate Bulić, koji se posljednji put s Halidom čuo prije pet dana...

OGLAS
OGLAS

Posljednji put s Halidom čuo sam se prije pet dana, rekao je za 24sata pjevač Mate Bulić. Legendarni bosanskohercegovačkih pjevač narodne glazbe preminuo je jučer u 72. godini života. Vijest o smrti šokirala je i njemu najbliže suradnike i prijatelje. 

- Tada kad smo se čuli pričao je svoje zezancije, nije spominjao bolest niti išta. Vjerojatno je on bio svjestan svega pa je htio malo razrijediti situaciju oko toga - govori nam Bulić. 

DESETLJEĆIMA SU BILI SKUPA Supruga Halida Bešlića rekla je samo jednu rečenicu kada su joj javili vijest da je on preminuo...
Supruga Halida Bešlića rekla je samo jednu rečenicu kada su joj javili vijest da je on preminuo...
OGLAS

Kako ističe, davna su vremena bila kada su njih dvojica krenula pjevati. 

- Samo kratko za njega mogu reći, jedna ljudina, jedan izvanredan čovjek i onaj stih 'mirno spavaj prijatelju moj', sve što bi rekao više ne bi puno rekao. Sve sam rekao u jednoj riječi, ljudina i to je to - rekao je Bulić. 

Halid je posljednje dane života proveo u Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu, na Odjelu nefrologije. Komemoracija za pjevača bit će održana u ponedjeljak, 13. listopada. Oproštaj od Halida započet će u 11 sati u Narodnom kazalištu Sarajevo, gdje će se prijatelji, kolege i obožavatelji oprostiti od glazbene legende.

'NAJJEDNOSTAVNIJI SU UVIJEK NAJVEĆI' Dalibor Petko objavio video s Halidovog koncerta: 'Zamolio je čitavu dvoranu da me pozdravi'
Dalibor Petko objavio video s Halidovog koncerta: 'Zamolio je čitavu dvoranu da me pozdravi'

Dženaza-namaz (posebna pogrebna molitva u islamskoj tradiciji) bit će klanjana nakon podne-namaza (molitva koja se klanja u podnevnom terminu), u 13:30 sati, ispred Begove džamije. Nakon toga uslijedit će dženaza (islamski pogrebni obred) i pokop na Gradskom groblju Bare oko 14:30 sati.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

OGLAS
OGLAS
Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
OGLAS
Komentari 1
OGLAS
FOTO Kad nestane glamur! Evo kako izgledaju slavne dame bez trunke šminke i raznih filtera
NE SRAME SE

FOTO Kad nestane glamur! Evo kako izgledaju slavne dame bez trunke šminke i raznih filtera

Slavne pjevačice, glumice i modele često možemo vidjeti besprijekorno našminkane i sređene. No i one ponekad vole podijeliti na društvenim mrežama kako izgledaju bez šminke i filtera. I toga se ne srame
Tko je Halidova supruga Sejda? U braku su bili skoro 50 godina, zadnju pjesmu posvetio je njoj
PREMINUO U 72. GODINI

Tko je Halidova supruga Sejda? U braku su bili skoro 50 godina, zadnju pjesmu posvetio je njoj

Nisam upoznao suprugu na nastupu. U kafiću gdje sam nastupao, na ulazu u Sarajevo... Moja snaha je tamo radila, bila je kuharica i upoznala me sa suprugom, ispričao je pjevač jednom prilikom...
OGLAS
OGLAS
Evo što nam je Halid govorio o kući na Pelješcu u kojoj se nažalost nije stigao odmarati
BILA JE NJEGOVA OAZA MIRA

Evo što nam je Halid govorio o kući na Pelješcu u kojoj se nažalost nije stigao odmarati

U srpnju ove godine razgovarali smo s Halidom Bešlićem o njegovoj novoizgrađenoj vili na Pelješcu, za koju je zemljište kupio 2022. godine.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025