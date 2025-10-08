Obavijesti

VJERNI PRIJATELJ

Potresna ispovijest Halidovog vozača: Svaki drugi dan sam ga posjećivao u bolnici, do kraja...

Piše Sara Študir,
Potresna ispovijest Halidovog vozača: Svaki drugi dan sam ga posjećivao u bolnici, do kraja...
Foto: Facebook

Nakon što je jučer umro u 72. godini života, od Halida su se oprostile brojne zvijezde iz Hrvatske i regije, ali i oni s kojima se družio i surađivao cijeli život

Dugogodišnji vozač Halida Bešlića, Vlado Pejić, za portal Vijesti.ba dao je potresnu ispovijest nakon smrti poznatog pjevača koji mu je bio i više nego samo poslodavac. Pejić, koji se u trenutku kada ga je ekipa portala zatekla nalazio na imanju obitelji Bešlić u Semizovcu, kroz suze se prisjetio vremena provedenog s pokojnim pjevačem.

Vozač, koji stanuje u Halidovom hotelu, za pjevača kaže da je bio jednostavan i skroman čovjek. 'Nikakve kod njega nije bilo kalkulacije i sve pošteno, jer on potiče iz takve obitelji, samo istina i to je to', izjavio je potreseni Pejić.

Nadalje, otkrio je kako su Halid i on prijatelji te da se druže još od djetinjstva: 'Dvadeset godina svaki dan. Svaki dan je s njim bio nova priča. Nas dvojica smo odrasli skupa, zajedno išli u školu, družili se čitav život. Do kraja smo došli zajedno'. Vlado ga je posjećivao u bolnici svaki drugi dan, a netom prije smrti pjevača su posjetili i najbliži susjedi iz rodnog sela.

Halid Bešlić
Foto: Privatni album

Prijatelj i vozač slavnog bosanskohercegovačkog pjevača rekao je kako je Halid jako volio svoje rodno selo i zavičaj, a potvrdio je i kako će ispraćaj koji se sprema u Sarajevu biti još neviđen: 'Mnogi će doći na sahranu, organizirano, avionima, svega će tu biti, sila naroda. Cijela Jugoslavija ga je voljela, mi u Bosni normalno najviše, ali svi, nemoguće je to opisati'.

