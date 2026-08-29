Dječak kojeg je Cowell poslao kući postao je svjetska zvijezda, a njegova smrt šokirala je sve

Liam Payne, engleski pjevač i tekstopisac koji se proslavio kao član jednog od najprodavanijih dječačkih bendova svih vremena, One Direction, slavio bi danas svoj 33. rođendan. Njegov život, obilježen vrtoglavim usponom do svjetske slave, ali i teškom borbom s osobnim demonima, tragično je prekinut 16. listopada 2024. godine u 31. godini života, ostavljajući iza sebe glazbeno nasljeđe i bolno pitanje o cijeni slave.

Liam James Payne rođen je 29. kolovoza 1993. u Wolverhamptonu. Njegov dolazak na svijet bio je težak; rođen je tri tjedna prerano, a prve četiri godine života proveo je po bolnicama zbog čestih bolesti. Liječnici su otkrili da mu jedan bubreg ima ožiljke i ne funkcionira ispravno, zbog čega je morao primati čak 32 injekcije dnevno kako bi se oporavio. U biografiji benda, prisjetio se tog razdoblja.

​- Uvijek sam bio u bolnici na pretragama, ali nisu mogli otkriti što nije u redu. Otkrili su da mi jedan bubreg ne radi kako treba i da je oštećen - napisao je.

Duke of Sussex at WE Day UK | Foto: Isabel Infantes/Press Association/PIXSELL/Nathan Howard/REUTERS

Unatoč krhkom zdravlju, kao dječak je pokazivao iznimnu odlučnost. Bio je strastveni sportaš, a posebno se isticao u trčanju. Pridružio se Atletskom klubu Wolverhampton & Bilston i godinama je bio rangiran među tri najbolja trkača na 1500 metara u državi za svoj uzrast. Međutim, kada je s 12 godina počeo trpjeti zlostavljanje starijih učenika, okrenuo se boksu kako bi naučio braniti se. Upoznavanje sa svijetom show businessa dogodilo se također u ranoj dobi, kada je kao član kazališne skupine Pink Productions nastupao pred publikom od 26.000 ljudi na nogometnoj utakmici Wolverhampton Wanderersa.

Dva pokušaja na X Factoru i obećanje Simona Cowella

Njegova strast prema pjevanju odvela ga je na audiciju za petu sezonu britanskog showa "The X Factor" 2008. godine. Imao je samo 14 godina kada je stao pred suce Simona Cowella, Cheryl Cole, Dannii Minogue i Louisa Walsha. Izvedbom pjesme "Fly Me to the Moon" Franka Sinatre oduševio je na prvoj audiciji, no ispao je u kasnijoj fazi natjecanja. Ipak, Cowell je u njemu vidio potencijal i ohrabrio ga da se vrati za dvije godine.

Foto: Dominic Lipinski/PRESS ASSOCIATI

Payne je poslušao savjet i 2010. se vratio u show. Ovoga puta, s izvedbom pjesme "Cry Me a River" Michaela Bubléa, ponovno je prošao audiciju. Iako ni tada nije uspio proći kao solo izvođač, suci su imali drugu ideju. Tijekom jedne faze natjecanja, spojili su ga s još četvoricom odbačenih solo kandidata: Harryjem Stylesom, Niallom Horanom, Louisom Tomlinsonom i Zaynom Malikom. Tako je, na prijedlog gošće sutkinje Nicole Scherzinger, rođen One Direction. Iako je Cowell tada primijetio da Payne "misli da je bolji od svih ostalih na tom popisu", upravo je ta kombinacija pet različitih osobnosti stvorila glazbeni fenomen.

Svjetska slava i "tata Direction"

Grupa je natjecanje završila na trećem mjestu, ali je njihova popularnost eksplodirala gotovo preko noći. Potpisali su ugovor sa Syco Entertainmentom Simona Cowella i u siječnju 2011. objavili debitantski singl "What Makes You Beautiful" koji je postao svjetski hit. Njihov prvi album, "Up All Night", debitirao je na prvom mjestu u Sjedinjenim Američkim Državama, čime su postali prvi britanski bend kojem je to uspjelo s debitantskim izdanjem. Sva četiri sljedeća albuma također su debitirala na vrhu britanskih ljestvica, a "Midnight Memories" bio je najprodavaniji album na svijetu 2013. godine. One Direction je prodao više od 70 milijuna ploča, čime je postao jedan od najprodavanijih dječačkih bendova u povijesti.

KISS Haunted House Party | Foto: Keith Mayhew/IPA/PIXSELL/IPA/PIXSELL

Unutar benda, Payne je preuzeo ulogu "ozbiljnog" i odgovornog člana, zbog čega su ga obožavatelji i kolege prozvali "Daddy Direction". Bio je i jedan od glavnih tekstopisaca, sudjelujući u stvaranju više od polovice pjesama na trećem i četvrtom albumu. Međutim, iza kulisa, ogroman pritisak slave uzimao je danak. U kasnijim intervjuima otkrio je da su članovi benda tinejdžerske godine proveli zaključani u hotelskim sobama kako bi ih osiguranje zaštitilo od horde obožavatelja.

​- Najbolji način da nas osiguraju, jer je sve postalo toliko veliko, bio je da nas jednostavno zaključaju u naše sobe. A što je u sobi? Mini-bar. U jednom trenutku sam pomislio: ‘Pa, napravit ću zabavu za jednoga’ - rekao je u podcastu "The Diary of a CEO". To je bio početak njegove duge borbe s alkoholizmom.

Solo karijera, očinstvo i borba s demonima

Nakon što je Zayn Malik napustio bend u ožujku 2015., One Direction je nastavio kao četvorka prije nego što su krajem godine najavili "neodređenu pauzu". Payne je započeo solo karijeru, potpisavši ugovor s Republic Recordsom. Njegov prvi singl, "Strip That Down" iz 2017., koji je napisao s Edom Sheeranom, postigao je golem komercijalni uspjeh, dosegnuvši treće mjesto u Velikoj Britaniji i deseto u SAD-u. Njegov debitantski i jedini solo album, *LP1*, objavljen je u prosincu 2019., no naišao je na podijeljene kritike.

Brit Awards 2018 - Arrivals - London | Foto: PA Images/ Doug Peters/Press Association/PIXSELL

Njegov privatni život bio je podjednako turbulentan. Njegova najznačajnija veza bila je s pjevačicom Cheryl, koju je upoznao kao 14-godišnjak na svojoj prvoj audiciji za X Factor, gdje je ona bila sutkinja. U vezi su bili od 2016. do 2018. i u ožujku 2017. dobili su sina Beara. Payne je kasnije priznao da je rođenje sina doprinijelo kraju njihove veze, ali "iz pravih razloga", navodeći da je Cheryl "najbolja mama na svijetu". Njegov život nakon slave bio je obilježen borbom s mentalnim zdravljem, anksioznošću i ovisnošću o alkoholu. U srpnju 2023. otkrio je da je proveo 100 dana u rehabilitacijskoj ustanovi u Louisiani.

Tragičan kraj u Buenos Airesu

Početkom listopada 2024. Payne je sa svojom djevojkom Kate Cassidy otputovao u Argentinu kako bi obnovio američku vizu. Nakon što se Cassidy vratila kući, Payne je ostao sam u hotelu CasaSur u elitnoj četvrti Palermo u Buenos Airesu. Dana 16. listopada, menadžer hotela uputio je hitan poziv policiji, prijavivši "agresivnog muškarca pod utjecajem droge i alkohola" koji uništava sobu i čiji je život u opasnosti zbog balkona. Nekoliko minuta nakon dolaska hitnih službi, Payne je pao s balkona na trećem katu, s visine od otprilike 14 metara. Preminuo je na mjestu događaja od, kako su liječnici naveli, "ozljeda nespojivih sa životom".

Preliminarna obdukcija potvrdila je da je smrt nastupila zbog unutarnjeg i vanjskog krvarenja te višestrukih teških ozljeda, uključujući frakturu lubanje. Forenzičari su izvijestili da u trenutku pada "nije zauzeo refleksni položaj kako bi se zaštitio", što sugerira da je mogao biti u stanju polusvijesti ili potpune nesvijesti. Kasniji toksikološki nalazi pokazali su tragove alkohola, kokaina i propisanih antidepresiva u njegovom tijelu. Argentinska policija pokrenula je opsežnu istragu i na kraju optužila pet osoba u vezi s njegovom smrću, uključujući dvije osobe za nabavu droge i tri za ubojstvo iz nehaja, među kojima su bili menadžeri hotela. Njegova smrt izazvala je šok i tugu diljem svijeta, a obožavatelji, kolege i bivši članovi benda odali su mu počast, pamteći ga kao talentiranog, ali i duboko neshvaćenog mladića.

*uz korištenje AI-ja