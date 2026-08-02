Prostitutke su otkrile kaotične posljednje sate Liama Paynea prije no što je pao s balkona

Liam Payne navodno je u posljednjim satima svog života doživio ispad bijesa potaknut alkoholom i drogama, tvrde seksualne radnice koje su tog dana provele vrijeme sa zvijezdom grupe One Direction. Pjevač, koji se godinama borio s ovisnošću, preminuo je nakon što je 16. listopada 2024. pao s balkona hotelske sobe na trećem katu hotela u Buenos Airesu u Argentini. Izjave pod prisegom seksualnih radnica Aldane Serrano i Lucile Goitee uzete su samo nekoliko sati nakon njegove tragične smrti, a na uvid ih je dobio Mail on Sunday, piše The Sun.

Dvije žene tvrde da ih je 31-godišnji Liam pozvao u hotel CasaSur Palermo ujutro, nekoliko sati prije smrti, te da su s njim imale sporazumni seksualni odnos. No, prema njihovim riječima, pjevač, čije se bogatstvo procjenjivalo na oko 21 milijun funti, postao je frustriran kada nije mogao isplatiti dogovoreni honorar od 5.000 američkih dolara (oko 3.700 funti) jer kod sebe nije imao gotovinu. Navodno je razbio svoj zlatni Rolex vrijedan oko 30.000 funti, pritom govoreći da može kupiti „još deset takvih“, a zatim je tri puta udario televizor u hotelskoj sobi. Nakon što se smirio, navodno je kleknuo pred njih i zamolio ih da ostanu, rekavši kako ga „novac ne čini sretnim“. Tvrde i da im je, pod utjecajem alkohola, pjevao vlastite pjesme te ih pitao imaju li kokain. Toksikološki nalaz nakon njegove smrti pokazao je da je u trenutku kobnog pada u organizmu imao kokain, alkohol i snažni sedativ Klonopin.

Hotelski djelatnik Ezequiel Pereyra (22) i konobar Braian Paiz (26) optuženi su za nabavu droge te čekaju suđenje. Obojica su nekoliko mjeseci provela u zatvoru, nakon čega su pušteni uz jamčevinu, a optužbe odbacuju.

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Payne je u argentinsku prijestolnicu stigao 16 dana prije smrti kako bi čekao obnovu američke vize. Prva dva tjedna boravio je s djevojkom Kate Cassidy i argentinskim poduzetnikom Rogeliom „Rogerom“ Noresom (38), a prema navodima bio je trijezan tijekom cijelog tog razdoblja. Nakon što se Kate 14. listopada vratila u Miami, a Roger također otišao, vjeruje se da se ponovno vratio alkoholu i drogama.

Prethodno je morao napustiti luksuzni hotel Park Hyatt nakon što je demolirao svoju sobu i, navodno pod utjecajem alkohola, vrijeđao osoblje. Zatim se prijavio u skromniji hotel CasaSur Palermo s četiri zvjezdice, gdje je, prema tvrdnjama, kontaktirao dvije seksualne radnice.

Žene, koje su istražitelji smatrali ključnim svjedokinjama, tvrde da ih je Liam kontaktirao putem WhatsAppa nakon što je pronašao profil jedne od njih na internetu. Prema njihovim iskazima, poslao im je fotografije iz hotelskog kreveta i video kako bi dokazao da je doista riječ o njemu, jer jedna od žena isprva nije vjerovala da razgovara sa zvijezdom One Directiona.

Navode da su u hotel stigle oko 11:30, pokazale osobne iskaznice na recepciji te bile upućene u njegovu sobu. Istaknule su da je među njima postojala jezična barijera jer je Liam govorio samo engleski, a one samo španjolski, pa su se služili aplikacijom za prevođenje. Tvrde da im je isprva pokušao platiti međunarodnim bankovnim transferom, ali novac nisu uspjele primiti.

Nakon otprilike dva sata provedenih u sobi ponovno su zatražile dogovorenu isplatu od 5.000 dolara. Prema njihovim izjavama, Liam im je umjesto toga ponudio svoj zlatni Rolex vrijedan oko 30.000 funti.

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- Rekle smo mu da želimo samo novac, pa je uzeo sat i razbio ga. Rekao nam je da ga nije briga za novac. Zatim je razbio televizor, udarao ga je šakama. Dao nam je do znanja da može uništiti sve što poželi jer zna da to može platiti - rekla je jedna od prostitutki.

Žene tvrde da su nakon toga odlučile otići, no Liam ih je pratio do hotelskog predvorja, gdje su osoblju prijavile da je razbio televizor i odbio im platiti. Dok su čekale u predvorju, tvrde da je Payne nervozno hodao po hotelu, vraćao se u sobu pa ponovno silazio. Kasnije su se nakratko vratile kako bi uzele stvari koje su slučajno ostavile.

- Ispričao nam se što nam je priuštio tako neugodno iskustvo - kazala je jedna od žena. Prema njihovim riječima, hotel su napustile malo prije 16 sati, dok se Liam i dalje ponašao vrlo nestabilno. U 17:07 sati pao je s balkona i preminuo.

Aldana i Lucila za njegovu su smrt doznale tek nakon povratka kući, kada su na društvenim mrežama vidjele vijesti. Policija ih je iste večeri pronašla i uzela njihove izjave pod prisegom.