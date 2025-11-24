Dječak u 'Supertalentu' osvojio je žiri neuobičajenom vještinom

U jučerašnjoj epizodi 'Supertalenta' publiku i žiri šarmirao je Matea Stanović, 13-godišnji kandidat koji je sve iznenadio svojim talentom, odnosno vještinom kojom se ne može pohvaliti većina njegovih vršnjaka. Naime, dječak se u slobodno vrijeme bavi - heklanjem.

Foto: NOVA TV

'Moj talent je heklanje. Moji vršnjaci se bave nogometom, košarkom, ja jako volim gledati kako oni igraju, ali to nije za mene', ispričao je Mateo, a njegova je ponosna majka objasnila kako se dječak odmalena volio baviti rukotvorinama te pokazivao strpljenje prema takvim djelatnostima, prenosi Dnevnik.hr.

'Matea je smješko, veseljak, uvijek je raspoložen dječak i jako sam ponosna na njega. Neka djeca su cijeli dan na mobitelu, a on hekla', priznala je. Matea heklanjem voli izrađivati igračke, a broj onih koje je 'isheklao' je nevjerojatan.

'Mislim da sam isheklao oko 700 igračaka i više.', rekao je te otkrio što bi želio biti kad odraste: 'Moj san je da postanem jedan od najpoznatijih modnih kreatora'.

Foto: NOVA TV

Dječakov talent posebno se svidio Martini Tomčić Moskaljov, a još prije početka nastupa Maja Šuput šaljivo je ovu članicu žirija i kandidata nazvala 'bakom i unukom'.

'S 13 godina baviti se ovakvom stvari i naučiti ženu od 50 godina kako se hekla je apsolutni talent', rekla je oduševljena Martina, koja je stekla novu vještinu te dodala: ' I ja ću samo reć onu popularnu rečenicu: daj Bože čim više ovakve djece i onda će ova zemljica biti ljepše mjesto za živjeti. Bravo'.

Foto: NOVA TV

'Sviđa mi se što radiš u današnje vrijeme nešto baš posebno, i sviđa mi se ovo što si rekao — treba slušati majke i bake', istaknuo je Davor Bilman diveći se dječakovom neobičnom talentu.

Matea, koji je sve osvojio svojom toplinom, skromnošću i nevjerojatnom vještinom heklanja, zasluženo je prošao u idući krug natjecanja, u kojem će opet na lica publike i žirija moći izazvati osmijeh kao i sinoć.

POGLEDAJTE VIDEO NASTUPA: