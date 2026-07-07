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MODNO USKLAĐENI

Djevojka Brada Pitta pohvalila se zajedničkim fotografijama s vjenčanja Taylor Swift i Travisa

Piše Magdalena Mucić,
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Djevojka Brada Pitta pohvalila se zajedničkim fotografijama s vjenčanja Taylor Swift i Travisa
Foto: Instagram
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Ines de Ramon prvi je put na svm Instagram profilu podijelila zajedničke fotografije s glumcem, iako su u vezi od kraja 2022. godine. Iako Pittova obitelj 'obožava' Ines, poznanici kažu da braka neće biti

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Brad Pitt (62) i njegova djevojka Ines de Ramon (33) modno su se uskladili za vjenčanje Taylor Swift i Travisa Kelcea.
Frizerka Laurie Zanoletti objavila je na svom Instagramu fotografije para prije polaska na vjenčanje godine.

Brad PItt i INes de Ramon
Foto: Instagram

Pitt je nosio klasično crno odijelo s leptir-mašnom i crne sunčane naočale. Dizajnerica nakita vitku je figuru istaknula uskom haljinom od čipke, a modnu kombinaciju upotpunila je visećim naušnicama u obliku suze.

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- Moji omiljeni ljubavnici, Ines de Ramon & Brad Pitt za jedan nevjerojatan trenutak u New Yorku - napisala je Zanoletti uz objavu. 
Fotografije je na svom storyju podijelila i Ines, iako nikad do sad na svojim društvenim mrežama nije objavila niti jednu zajedničku fotografiju. Objavu je popratila pjesmom 'Lover' (Ljubavnik) Taylor Swift i crvenim srcem. 

Brad PItt i INes de Ramon
Foto: Instagram

Iako su već nekoliko godina zajedno, za sada se ne čini da im je brak u planu. Neimenovani izvor je za Page Six rekao kako je Ines jako bliska s Bradovom obitelji te da je obožavaju od samog početka veze. 

- Bez obzira koliko se Ines zbližila sa svima, Brad se ne planira ponovno ženiti - dodao je izvor.

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Iza glumca su već dva braka s Jennifer Aniston i Angelinom Jolie, dok je Ines bila udana za glumca Paula Wesleya, zvijezdu serije Vampirski dnevnici. Razveli su se 2022., nakon nešto više od tri godine braka. 

Brad PItt i INes de Ramon
Foto: Instagram

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