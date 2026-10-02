Cura s kojom Musk ima četvero djece tvrdi da ju je on okrutno ostavio, objavila je i poruke...

Izvršna direktorica u Neuralinku, Shivon Zilis, oglasila se na društvenim mrežama kako bi podijelila detalje o neočekivanom prekidu s Elonom Muskom. Par koji ima četvero zajedničke djece navodno je prekinuo bez ikakvog upozorenja, što je izazvalo veliku pažnju javnosti.

Zilis i Musk upoznali su se još 2016. godine, a njihov odnos prošao je kroz razne faze. U početku su uspostavili platonski dogovor o donaciji sperme 2020. godine, no s vremenom su započeli romantičnu vezu i ranije ove godine počeli se zajedno pojavljivati u javnosti. Prema njenim riječima, Musk je krajem prošlog mjeseca naglo prekinuo svaki odnos s njom.

It’s hard to go from in love to let go in a week with no warning, but that’s just how it is sometimes 🤷🏻‍♀️ I feel happy that I got to show Elon how it feels to be deeply understood, nurtured, and peacefully loved with stability and gentleness. Given the tumultuous nature of his early life, his often tortured soul, and how hard he fights for humanity I wanted him to feel the deepest and most stable form of love this world can provide. My heart is full knowing I got to do that, and I hope it leaves a lasting good effect. We were always his safe space. A place where all of us were overjoyed to see him and one that was always full of happiness and love, not war, in contrast to his otherwise militant existence (a needed break from the battlefield where he could recharge his heart and soul before heading back out) I loved being that counterbalancing place of safety, sense of calm, and love — and delighted in bringing a smile back to his face when he was down. I will miss him dearly. I’ve loved him more than life itself and he’s taught me 100 lifetimes of knowledge and made my cup overflow with life meaning, so there is a lot of loss, but luckily we created four beautiful little loves of my life ❤️❤️❤️❤️ I am so beyond grateful for our children and they make every single day the best day of my life! I do hope and pray he and I can be great friends and coparents. I’m hurting, but care deeply about E and will always be cheering for his happiness. God speed, Elon, the world is lucky to have you. — Shivon Zilis (@shivon) October 2, 2026

"Teško je prijeći iz zaljubljenosti u puštanje u samo tjedan dana bez ikakvog upozorenja, ali tako je to ponekad", napisala je Zilis u opsežnoj objavi na mreži X.

Dodala je kako je sretna što je uspjela pokazati milijarderu kako izgleda osjećaj dubokog razumijevanja i mirne ljubavi. Istaknula je da joj je srce puno jer mu je pružila sigurno utočište od njegovog burnog načina života.

Foto: Photo Press Service / BESTIMAGE/

Zilis je navela da je voljela Muska više od samog života te da se nada kako će ostati dobri prijatelji zbog svoje djece. Milijarder je poznat po svom opsežnom potomstvu te je tijekom godina postao otac ukupno četrnaestero djece s različitim partnericama. Samo s prvom suprugom Justine dobio je šestero djece.

Zanimljivo je da su blizanci koje je dobio sa Zilis rođeni samo nekoliko tjedana prije nego što su on i glazbenica Grimes dobili svoje drugo dijete.

*uz korištenje AI-ja







