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OBJAVILA I PORUKE

Cura s kojom Musk ima četvero djece tvrdi da ju je on okrutno ostavio, objavila je i poruke...

Piše Zrinka Medak Radić,
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Cura s kojom Musk ima četvero djece tvrdi da ju je on okrutno ostavio, objavila je i poruke...
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Foto: Photo Press Service / BESTIMAGE/
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'Teško je prijeći iz zaljubljenosti u puštanje u samo tjedan dana bez ikakvog upozorenja', napisala je Shivon Zilis u opsežnoj objavi

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Izvršna direktorica u Neuralinku, Shivon Zilis, oglasila se na društvenim mrežama kako bi podijelila detalje o neočekivanom prekidu s Elonom Muskom. Par koji ima četvero zajedničke djece navodno je prekinuo bez ikakvog upozorenja, što je izazvalo veliku pažnju javnosti.

Zilis i Musk upoznali su se još 2016. godine, a njihov odnos prošao je kroz razne faze. U početku su uspostavili platonski dogovor o donaciji sperme 2020. godine, no s vremenom su započeli romantičnu vezu i ranije ove godine počeli se zajedno pojavljivati u javnosti. Prema njenim riječima, Musk je krajem prošlog mjeseca naglo prekinuo svaki odnos s njom.

"Teško je prijeći iz zaljubljenosti u puštanje u samo tjedan dana bez ikakvog upozorenja, ali tako je to ponekad", napisala je Zilis u opsežnoj objavi na mreži X.

Dodala je kako je sretna što je uspjela pokazati milijarderu kako izgleda osjećaj dubokog razumijevanja i mirne ljubavi. Istaknula je da joj je srce puno jer mu je pružila sigurno utočište od njegovog burnog načina života.

Elon Musk et Narendra Modi en entretien dans la Blair House à Washington DC
Foto: Photo Press Service / BESTIMAGE/

Zilis je navela da je voljela Muska više od samog života te da se nada kako će ostati dobri prijatelji zbog svoje djece. Milijarder je poznat po svom opsežnom potomstvu te je tijekom godina postao otac ukupno četrnaestero djece s različitim partnericama. Samo s prvom suprugom Justine dobio je šestero djece.

Zanimljivo je da su blizanci koje je dobio sa Zilis rođeni samo nekoliko tjedana prije nego što su on i glazbenica Grimes dobili svoje drugo dijete. 

*uz korištenje AI-ja
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