Dobar početak godine. Ovih top 10 serija vrijedi pogledati

Ova godina je vrlo dobro počela, a prošla je prilično dobro završila i ovih deset serija, emitiranih u posljednja dva i pol mjeseca, definitivno treba pogledati. Činilo se da je produkcija serija zapala u dosadno i neinventivno prežvakavanje filmskih klasika i oživljavanje starih serija. Ali upornost se ustvari isplati, odnosno kako bi se reklo kod nas, i ćorava koka nađe zrno, pa je prežvakavanje filmskih klasika urodilo krajem prošle godine stvarno izvrsnom serijom “The Day of the Jackal” (SkyShowtime, 8). Izvrsne su i serije prema istinitim slučajevima poput indijske “Black Warrant” (Netflix, 8), švedske “Breakthrough” (Netflix, 8), dok je druga sezona serije “Rogue Heroes” (Max, HBO on Demand, 7), nažalost, podbačaj prema potencijalu koji sama priča ima (a još više prema novcu spiskanom na seriju). “Iskonska Amerika” (Netflix 7,5) i i talijanska serija “A.C.A.B”, bedasto naslovljena za Netflix “Public Disorder) (Netflix, 7,5) jako su dobre te su također dramatizacije stvarnih događaja, ali su im priče originalne (izmišljene) i smještene unutar povijesnog ili aktualnoga konteksta.

Druge sezone serija “Bookie” (Max, HBO on Demand, 7,5) uspjela je popraviti nedostatke prve sezone, dok je druga sezona “Squid Gamea” (Netflix, 7,5) imala nezahvalan posao da nastavi vrhunsku prvu sezonu (koja je ustvari potpuno zaokružena i nastavak joj ne treba) u čemu je uspjela, iako ne treba očekivati uzbuđenje i oduševljenje izazvano prvom sezonom. Ali i korektan zanatski uradak bolji je izbor od neuspjelog pokušaja nadmašivanja originala. Korektno zanatski odrađene serije su, a to govorim kao kompliment, i “Landman” (SkyShowtime, 7) i “On Call” (Prime Video, 7). Ali krenimo redom.

Foto: PROMO

“The Day of the Jackal” (SkyShowtime, 8) nastala je prema jako dobrom, rekao bih čak i odličnom, trileru Frederica Forsythea, kojeg je ovaj, da se riješi dugova, napisao 1971. Roman se bavi pokušajem atentata na francuskog predsjednika De Gaullea (koji je stvarno bio meta nebrojenih planova i pokušaja atentata još otkad je trijumfalno ušao u Pariz 1944., a pogotovo nakon povlačenja iz Alžira, kad ga je na zub uzela desničarska organizacija, sastavljena od bivših časnika i vojnika OAS). Roman je doživio prilično mnogo ekranizacija, ali Zinnemannov film iz 1973. dosad je ostao nenadmašen (vrijedi ga pogledati ponovno).

Serija “The Day of the Jackal” se, naravno, ne bavi pokušajem atentata na De Gaullea, nego je smještena u sadašnjost, ali je sačuvala sve glavne karakteristike, kako romana, tako i filma, pričajući potpuno suvremenu priču, ali poštujući karakteristike likova i dramatizaciju. I uspjela je u onom u čemu su i knjiga i film uspjeli, a to je da, iako je riječ o notornom i beskrupuloznom plaćenom ubojici i hladnokrvnom psihopatu, gledatelj, ustvari, navija za Šakala. Iako je serija vjerno prati, u onome što je bitno, karakterizaciju likova i sam dramski zaplet, kraj se ipak razlikuje od originala i ostavlja prostor za još jednu sezonu.

“Breakthrough” (Netflix, 7,5) temeljen je na istinitom događaju istrage o dvostrukom ubojstvu dječaka i slučajne prolaznice koja mu je htjela pomoći, kojeg švedska policija nije uspjela riješiti dva desetljeća. Na kraju je neobična metoda DNK analize i genealogije uspjela riješiti slučaj. Iako serija ima polagani ritam, ustvari je prilično napeta, a autori su iz priče uspjeli izvući najbolje.

“Black Warrant” (Netflix, 7,5) indijska je serija koja govori o centralom zatvoru u New Delhiju, temeljena na knjizi jednog od čuvara u zatvoru. Iako radnja prati nekoliko slučajeva koji su doveli do reforme zatvora, priča je jasna, iako na trenutke isprekidana, i vrlo dobro ispričana, te pritom ne odlazi u ekstremna rješenja, komplicirane zaplete i stupidne rasplete.

A tu je i sve ono, nama zapadnjacima, začuđujuće i neobično u indijskom društvu - od službenih automobila sa zavjesama do toga da sudac slomi nalivpero kojim je potpisao nalog za izvršenje smrtne kazne (otud naziv serije). Gledateljima bih također preporučio odlične indijske serije “Delhi Crime” i “Sacred Games”.

“Iskonska Amerika” (Netflix, 7,5) rastače mit o osvajanju Divljeg zapada i romantičnim kaubojima. Odnosno, kako bi rekao James Ellroy u romanu “Američki tabloid” - Amerika nikad nije bila nevina, izgubili smo nevinost još na brodovima. Serija je smještena u kontekst kratkog sukoba (rata, pobune) između mormona u Utahu i američke federalne vlade. Nevjerojatno nasilje će, gotovo pa naturalistički prikazano, ponekoga gledatelja zasmetati, ali bez obzira na to, serija je vrijedna gledanja i nikog neće ostaviti ravnodušnim.

“Public Disorder” (Netflix, 7,5) Netflixov je naslov za jako dobru talijansku seriju koja se u originalu zove “A.C.A.B” (“All cops are bastards”), što je i naziv istoimenog i jako dobroga talijanskog filma, a govori priče interventnih policajaca. Dobra stvar je što je gotovo cijela ekipa vrlo dobrog filma (svakako ga preporučujem) radila i ovu seriju. Likovi su odlični, a radnja je na trenutke puna klišeja, no ne vjerujem da će to ikome zasmetati. Scene intervencija snimljene su odlično i na trenutke podsjećaju na bitke rimskih legionara.

BBC-jeva serija “Rogue Heroes” (Max, HBO on demand, 7) u drugoj sezoni ponavlja sve, bedaste i nepotrebne, pogreške iz prve sezone, a riječ je o seriji nastaloj prema istinitoj priči o nastanku elitne jedinice SAS u Drugom svjetskom ratu. Priča je fascinantna, ali je autori bespotrebno uništavaju neviđenom potrebom za “frajerisanjem” koje graniči s glupošću (tipa, zarobljenom zapovjedniku u strogo čuvani vojni zatvor dolazi engleska špijunka prerušena u opaticu i još se usput stignu kresnuti).

Američki “Bookie” (Max, HBO on demand, 7,5) u drugoj sezoni je uspio učiniti svoje likove, ilegalne kladioničare koje gazi vrijeme, još simpatičnijima, iako serija i dalje robuje pomalo jeftinim raspletima vrlo dobrih zapleta. Ali blagi humor koji izvire iz situacija i simpatični likovi i više su nego dobar razlog za gledanje serije.

Druga sezona “Igre lignje” (Netflix, 7,5) imala je nezahvalan zadatak nastavljanje vrhunske prve sezone čija je priča više-manje završena i zaokružena. Žao mi je što se autori nisu odlučili na prednastavak i ispričali priču kako je “igra” nastala. Iako serija nije vrhunska, pogotovo ako je se uspoređuje s prvom sezonom, nije se ni poskliznula u pokušaju da je nadmaši. Jednostavno je dobro zanatski odrađena, ponavljajući sve one dobre elemente iz prve sezone i ne mudrujući u pokušaju da nađe originalnost.

Sve što kreira jedan od najboljih suvremenih američkih autora Taylor Sheridan (neću ni nabrajati što je sve dobrog snimio), treba pogledati. Neće sve biti vrhunsko, ali će sve biti dovoljno dobro. Tako je i “Landman” (SkyShowtime, 7) dovoljno dobra, iako nije vrhunska. Ustvari je riječ o naftaško-teksaškoj verziji “Yellowstonea” i sadrži sve odlične karakteristike te serije - neobično okruženje o kojemu malo znamo i odlične likove, ali i sve negativne stvari - obje serije su neprestano na rubu da otkližu u sapunicu, a nerijetko i prijeđu taj rub. Ali već samo zbog Billyja Boba Thorntona u glavnoj ulozi seriju treba pogledati.

“On Call” (Prime Video, 7) serija je još jednoga velikog američkog autora - Dicka Wolfa (također neću nabrajati što je on sve snimio). Serija govori o policajcu početniku i policajki koja ga obučava i više-manje u njoj se ponavljaju sve one dobre stvari iz takvih serija i filmova, dok su oni lošiji klišeji relativno vješto sakriveni, iako ih naravno ima. Ono što je u seriji odlično jest ritam, a i duljina trajanja epizoda koja ne prelazi 30-ak minuta.