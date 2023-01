Dobitnica prestižne američke glazbene nagrade: 'Najteže je ostati kreativan i otvoren...'

Kantautorica, skladateljica, multiinstrumentalistica, producentica, dirigentica, suvlasnica diskografske kuće - sve je to Dina Rizvić, nova gošća top music deska Top radija.

Iz Rijeke je 'skoknula' do Bostona gdje je diplomirala na prestižnoj glazbenoj akademiji 'Berklee College of Music' te je prva glazbenica iz Hrvatske koja je dobitnica prestižne glazbene nagrade - The Hollywood Music in Media Awards (HMMA). Voditeljici Gini Damjanović između ostalog je rekla:

- Zadnje što sam otkrila je da ako nisam znatiželjna i ako me to nešto ne inspirira, onda to i neće zaživjeti.

Kantautorica u Londonu živi i radi zadnjih par godina. O tome što joj je najteže palo u promjeni adrese, otkrila je:

- Definitivno priroda i hrana. Dvije velike stvari.

Prije Londona, Dina je živjela u Bostonu gdje je studirala i diplomirala na 'Berklee college of music'. Skladateljica je rekla da ju je bilo strah otići iz Hrvatske tako mlada, međutim, nije razmišljala o tom 'skoku' iz Rijeke u Boston te je nastavila:

- Više sam razmišljala o tome tko će biti tamo, hoće li John Mayer doći jer sam zapravo zbog njega išla tamo. I čovjek se nije pojavio! U te tri godine niti jednom! Poludjela sam! Nije se pojavio zato što je imao nešto s glasnicama i baš u tom periodu ga nije bilo. Međutim, bili su drugi – Antonio Sanchez, Gretchen Parlato, Esperanza. Samo biti u okolini s ljudima iz cijelog svijeta koji su stvarno super svirači i kreativni ljudi je totalno drugačiji 'feel' tako da – it was worth it!

Glazbenica je istaknula da je vani puno veća konkurencija i da se svi bore za mjesto i prostor na sceni te je nastavila o sličnostima hrvatske i svjetske scene:

- Ali ono što je možda zajedničko je to da su stvarno kreativni i rade totalno lude stvari, eksperimentiraju i pronalaze svoj izričaj tako da se uvijek miču od 'mainstreama'. Po tome smo slični. Jedino je stvar u tome da za takve stvari nemamo baš previše prostora ovdje u Hrvatskoj, ali nadam se da će se to jednog dana izbalansirati.

Dina je nedavno osvojila prestižnu nagradu The Hollywood Music in Media Awards (HMMA) u kategoriji New/emerging Composer. O tome koliko su joj priznanja važna za rad i motivira li ju to ili stvara pritisak otkrila je:

- Pa definitivno oboje. To je veliko priznanje jer je došlo od strane struke“ te je nastavila: „Riječ je o instrumentalnoj glazbi koju nisam nužno radila za film, ali je u filmskom stilu i dobila sam još jednu nominaciju u kategoriji SF/fantasy, tako da je to isto bila jedna pozitivna stvar. Što se tiče presinga, definitivno je određeno očekivanje za dalje i druge projekte, možda eventualno ponovno apliciranje ove godine. S druge strane dalo mi je potvrdu da to što radim je okej i da bih mogla tim smjerom ići dalje.

Misli li da bi se ovako široko realizirala da je ostala u Hrvatskoj, kantautorica je rekla:

- Do neke mjere, ali ne možda ovako daleko. Mislim da ta priča s filmskom glazbom ne bi možda došla do te razine. Sigurno bih eksperimentirala neke varijante s jazz elektronikom, ali dalje od toga možda i ne bih. Najlakše je nekog staviti u neku kutiju – ti ćeš samo pjevati, ti ćeš samo pisati pjesme - jer teško je percipirati nekoga tko možda ima drugačije ideje, pustiti ga da se razvija kako god želi. Mislim da tu malo generalno nedostaje podrške od producenata, ali i tko god da vodi mlade izvođače. Mislim da ima puno talentiranih ljudi koji nisu samo 'mono'.

Dina je dobila vrijedne savjete od velikih hrvatskih glazbenika, ali je i sama udijelila par mudrosti za one mlađe.

- Josipa Lisac i Boško Petrović su mi davali super savjete. Uvijek je to bilo u stilu 'radi ono što te ispunjava, ono što vjeruješ i ono što te motivira'. Zadnje što sam otkrila je da ako nisam znatiželjna i ako me to nešto ne inspirira, onda to i neće zaživjeti. Ostati kreativan i otvoren je nekako najteže u ovoj industriji. Lako te to sve poklopi jer nisi određeni broj, proizvod itd.

Što si jako želi, a nije još ostvarila, za kraj je otkrila:

- Jako puno stvari. Definitivno engleski album. Htjela bih starije pjesme koje sam radila, a koje su više pop i rock, snimiti uživo u nekom studiju, s dobrom ekipom i definitivno napraviti muziku za film.

