Dok je nizao hitove na velikom platnu, osobni život Liama Neesona obilježila je tragedija

Irski glumac Liam Neeson, čiji duboki glas i markantna pojava desetljećima osvajaju publiku diljem svijeta, danas slavi svoj 74. rođendan. Njegov životni put, isprepleten izvanrednim profesionalnim uspjesima i dubokim osobnim tragedijama, predstavlja fascinantnu priču o otpornosti, talentu i sposobnosti da se, unatoč svemu, krene dalje. Od uloge koja mu je donijela nominaciju za Oscara do neočekivane renesanse kao akcijskog junaka i nedavne medijske pažnje zbog veze s Pamelom Anderson, Neeson ostaje jedna od najintrigantnijih figura suvremenog filma.

Od boksačkog ringa do holivudskog Olimpa

Rođen kao William John Neeson 7. lipnja 1952. godine u Ballymeni, gradiću u Sjevernoj Irskoj, svoj put prema zvijezdama započeo je daleko od svjetala reflektora. U mladosti je bio perspektivan boksač, no ljubav prema daskama koje život znače, otkrivena još u školskim danima, prevagnula je. Svoju glumačku karijeru brusio je u kazalištu u Belfastu, a na filmskom platnu debitirao je 1978. godine. Iako je nizao uloge, trenutak koji je zauvijek promijenio njegovu karijeru dogodio se 1993. godine.

53rd Golden Camera Awards Ceremony | Foto: Christian Charisius/DPA/PIXSELL

Tada ga je Steven Spielberg odabrao za ulogu Oskara Schindlera u monumentalnom filmu "Schindlerova lista". Njegova maestralna izvedba industrijalca koji spašava više od tisuću Židova tijekom Holokausta donijela mu je svjetsku slavu, nominaciju za Oscara za najboljeg glumca i status jedne od vodećih holivudskih zvijezda. Ta uloga postala je sinonim za njegov glumački kalibar i otvorila mu vrata najvećih produkcija. U godinama koje su uslijedile, Neeson je pokazao nevjerojatnu svestranost, nižući zapažene uloge u povijesnim dramama poput "Rob Roy" (1995) i "Michael Collins" (1996), za koju je ponovno bio hvaljen, te u adaptaciji klasika "Jadnici" (1998). Mlađim generacijama urezao se u pamćenje kao mudri Jedi vitez Qui-Gon Jinn u "Ratovima zvijezda: Epizoda I – Fantomska prijetnja" (1999), dok je romantičnu stranu pokazao u kultnoj komediji "Zapravo ljubav" (2003).

Renesansa akcijskog junaka

Upravo kada se činilo da je njegova karijera definirana ozbiljnim dramskim ulogama, Neeson je u svojim pedesetima doživio potpunu transformaciju. Film "96 sati" (Taken) iz 2008. godine, u kojem glumi umirovljenog agenta CIA-e Bryana Millsa koji kreće u bespoštednu potragu za otetom kćeri, postao je neočekivani globalni hit. Ta ga je uloga katapultirala u novu stratosferu, pretvorivši ga u ikonu modernih akcijskih trilera. Publika je objeručke prihvatila njegov lik šutljivog, ali smrtonosnog zaštitnika, a Neeson je pronašao novu nišu koja mu je donijela niz sličnih, komercijalno vrlo uspješnih uloga. Filmovi poput "The Grey" (2011), "Non-Stop" (2014) i "The Commuter" (2018) učvrstili su njegov status kao jednog od najpouzdanijih akcijskih junaka Hollywooda.

Tragedija koja je promijenila sve

Dok je na profesionalnom planu nizao uspjehe, njegov privatni život obilježila je nezamisliva bol. Godine 1994. oženio se kolegicom glumicom Natashom Richardson, kćeri slavne Vanesse Redgrave i redatelja Tonyja Richardsona. Njihov brak, iz kojeg su dobili sinove Micheála i Daniela, slovio je za jedan od najstabilnijih i najsretnijih u Hollywoodu. Idila je brutalno prekinuta u ožujku 2009. godine. Tijekom obiteljskog odmora u Kanadi, Natasha Richardson (45) pala je na početničkoj stazi za skijanje. Pad se činio bezazlenim, a ona je u početku odbila liječničku pomoć. Međutim, nekoliko sati kasnije stanje joj se naglo pogoršalo. Preminula je dva dana kasnije u njujorškoj bolnici od posljedica epiduralnog hematoma.

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Gubitak supruge slomio je Neesona, koji je godinama rijetko, ali potresno, govorio o svojoj tuzi.

​- Nikada se nisam pomirio s njezinom smrću, niti neću. Još uvijek, u nekim trenucima, kada čujem da se otvaraju vrata, uvjeren sam da će sada ući i reći mi nešto - izjavio je u jednom intervjuu.

Bol se nastavila i godinama kasnije, kada je njegov nećak preminuo nakon pada i teške ozljede glave, produbivši rane koje nikada nisu zacijelile.

Foto: Isabel Infantes

Neočekivana romansa s Pamelom Anderson

Dugo se činilo da glumac neće pronaći novu ljubav, no krajem 2025. godine medije je iznenadila vijest o njegovoj kratkoj romansi s glumicom i modelom Pamelom Anderson. Par se zbližio na snimanju reboota kultne komedije "Goli pištolj". Pamela je kasnije potvrdila da su proveli "intiman tjedan" zajedno u njegovoj kući u New Yorku nakon završetka snimanja, no naglasila je da su shvatili da su bolji kao prijatelji.

​- Obožavam Liama, ali iskreno, bolji smo kao prijatelji. On je velika podrška mojoj novoj putanji u karijeri i ljubazno mi govori da je vrlo ponosan na mene - izjavila je.

I sam Neeson je javno izrazio divljenje prema Pameli, nazvavši je "savršenom damom" i priznavši da se "ludo zaljubio" u nju tijekom zajedničkog rada.

*uz korištenje AI-ja