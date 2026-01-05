Neki očarani, a neki razočarani! Ankica više ne može šutjeti: 'Ne moramo se više nikad vidjeti!'

Romantična putovanja se nastavljaju, ali neće sva proći jednako bajkovito. Dok jedni planiraju večere, darove i priznaju da se polako ali sigurno otvaraju, drugi će osjetiti nalet razočarenja, ali i osjetiti kako je to kad sumnje i ljubomora počnu govoriti glasnije od emocija.

Ankici je sve teže čekati da se Robert otvori i pokaže prisnost. Uz to, sigurna je da je u kontaktu s još jednom kandidatkinjom pa će očekivati istinu pod svaku cijenu: 'Reci, idemo odraditi to romantično putovanje i ne moramo se nikad više vidjeti u životu!'

Foto: RTL

Željko svoju Nadu nastavlja tetošiti kao kraljicu, a ovaj put priprema nekoliko iznenađenja koja će je u potpunosti ostaviti bez teksta. No unatoč kraljevskom tretmanu, je li njoj ipak malo prerano za ozbiljne razgovore o budućnosti?

Viki će biti zadovoljna Tomislavovom promjenom ponašanja, a Kseniju i Josipa Đ. čeka emotivan razgovor.

U Rovinju, Dottie želi biti sigurna da će s Josipom moći biti opuštena baš u svakoj situaciji pa je na redu mali test, ali i neka velika priznanja.

Foto: RTL

Na Braču, Miljana i Dejan zaključit će kako im nije žao što su skupa na putovanju, no neće trebati dugo da se opušteni noćni izlazak pretvori u novu svađu.

Foto: RTL

Nova uzbudljiva epizoda 'Ljubav je na selu' na rasporedu je večeras od 21.25 sati na RTL-u, a 24 sata prije emitiranja na televiziji na platformi Voyo.