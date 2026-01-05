Obavijesti

Show

Komentari 0
'LJUBAV JE NA SELU'

Neki očarani, a neki razočarani! Ankica više ne može šutjeti: 'Ne moramo se više nikad vidjeti!'

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Neki očarani, a neki razočarani! Ankica više ne može šutjeti: 'Ne moramo se više nikad vidjeti!'
3
Foto: RTL

Ankici je u 'Ljubav je na selu' sve teže čekati da se Robert otvori i pokaže prisnost. Uz to, sigurna je da je u kontaktu s još jednom kandidatkinjom pa će očekivati istinu pod svaku cijenu

Romantična putovanja se nastavljaju, ali neće sva proći jednako bajkovito. Dok jedni planiraju večere, darove i priznaju da se polako ali sigurno otvaraju, drugi će osjetiti nalet razočarenja, ali i osjetiti kako je to kad sumnje i ljubomora počnu govoriti glasnije od emocija.

EVO KAKO IZGLEDA Sjećate se nje? Terezija je bila kod Dine Blažine u 'Ljubav je na selu', danas je neprepoznatljiva
Sjećate se nje? Terezija je bila kod Dine Blažine u 'Ljubav je na selu', danas je neprepoznatljiva

Ankici je sve teže čekati da se Robert otvori i pokaže prisnost. Uz to, sigurna je da je u kontaktu s još jednom kandidatkinjom pa će očekivati istinu pod svaku cijenu: 'Reci, idemo odraditi to romantično putovanje i ne moramo se nikad više vidjeti u životu!'

Foto: RTL

Željko svoju Nadu nastavlja tetošiti kao kraljicu, a ovaj put priprema nekoliko iznenađenja koja će je u potpunosti ostaviti bez teksta. No unatoč kraljevskom tretmanu, je li njoj ipak malo prerano za ozbiljne razgovore o budućnosti?

'LJUBAV JE NA SELU' Josip otkrio da su se on i Dottie razdvojili prve noći: 'Hrkala je'
Josip otkrio da su se on i Dottie razdvojili prve noći: 'Hrkala je'

Viki će biti zadovoljna Tomislavovom promjenom ponašanja, a Kseniju i Josipa Đ. čeka emotivan razgovor.

U Rovinju, Dottie želi biti sigurna da će s Josipom moći biti opuštena baš u svakoj situaciji pa je na redu mali test, ali i neka velika priznanja.

Foto: RTL

Na Braču, Miljana i Dejan zaključit će kako im nije žao što su skupa na putovanju, no neće trebati dugo da se opušteni noćni izlazak pretvori u novu svađu.

Foto: RTL

Nova uzbudljiva epizoda 'Ljubav je na selu' na rasporedu je večeras od 21.25 sati na RTL-u, a 24 sata prije emitiranja na televiziji na platformi Voyo.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Evo što vas čeka u omiljenim sapunicama: Ivica ipak daje suglasnost za ekshumaciju Jose
PREGLED TJEDNA

Evo što vas čeka u omiljenim sapunicama: Ivica ipak daje suglasnost za ekshumaciju Jose

Doznajte što vas očekuje ovog tjedna u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima, 'Divlje pčele', 'La promesa', Chicago P.D.', 'Navy CIS', 'Zaboravljeni slučaj', 'Cacau'...
Hrvatska Miss Universe ponovno je bila na večeri kod Trumpa: Pogledajte tu raskoš
UŽIVALA U DRUŠTVU

Hrvatska Miss Universe ponovno je bila na večeri kod Trumpa: Pogledajte tu raskoš

Uz objavu koja prikazuje i detalje večere, uključujući desert s Trumpovim prezimenom, Laura Gnjatović je kratko napisala: "Sinoćnja večera u iznimnom okruženju i uglednom društvu"
FOTO Najveći dekolte ikad: Kylie je za dečka nosila narančasto, a haljina joj jedva ukrotila grudi
SEKSI FOTKE

FOTO Najveći dekolte ikad: Kylie je za dečka nosila narančasto, a haljina joj jedva ukrotila grudi

Starleta Kylie Jenner podržala je svog dečka Timothéea Chalameta i odjenula narančastu haljinu. U njoj je toliko stegnula grudi da ih je jedva 'obuzdala'

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026