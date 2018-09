Dolazi nam prva priča o životu jednog od popularnijih pjevača

Sir Elton Hercules John (pravim imenom Reginald Kenneth Dwight) je gotovo svima poznat engleski pjevač, pijanist i kompozitor, koji je na sceni od sredine '60. godina prošlog stoljeća. Od tog vremena pa do danas je sa svojim stalnim suradnikom Berniejem Taupinom izbacio na tržište preko 30 albuma.

U tih pet desetljeća svoje karijere, ovaj pjevač je prodao preko 300 million 'ploča', čime je postao jedan od najprodavanijih umjetnika na svijetu. Ne samo da je jedan od najprodavanijih, već niti po osvojenim nagradama ne kaska. Dobio je pet Grammy nagrada, pet Brit Awardsa, nagradu Tony, jedan Zlatni globus i jednog Oscara.

A njegova pjesma 'Rocket Man' (punim imenom 'Rocket Man (I Think It's Going to Be a Long, Long Time)') je pjesma koju su John i Taupin skladali 1972. godine za album 'Honky Château' te koja je ubrzo postala hit diljem svijeta. Pjesmu je po nekim pričama inspirirala priča 'The Rocket Man' autora Raya Bradburyja, kao i legendarna Bowiejeva pjesma 'Space Oddity', dok je po drugim pričama u igri bila noćna slika padajuće zvijezde.

Ime te pjesme dalo je ime i prvom biografskom filmu o životu ovog legendarnog umjetnika. 'Rocketman' je epska glazbena fantazija i dosad neviđena, necenzurirana priča Sir Eltona Johna. Jednog od najpopularnijih britanskih pjevača svih vremena i živu ikonu svjetske pop kulture u novom će filmu utjeloviti Taron Egerton (novi Robin Hood).

.@TaronEgerton stars in #Rocketman, an epic musical fantasy about the uncensored human story of Sir Elton John’s breakthrough years. Experience it in theatres Summer 2019. pic.twitter.com/fwMMoGxSnb — Rocketman (@rocketmanmovie) September 28, 2018

Redatelj je Dexter Fletcher (nepotpisani redatelj nadolazećeg filma o grupi Queen, 'Bohemian Rhapsody'), a u glavnim ulogama su spomenuti Taron Egerton, Jamie Bell, Richard Madden, Gemma Jones i Bryce Dallas Howard.

'Rocketman' u kina dolazi tijekom svibnja, u distribuciji Blitzfilma.

Tema: FILM