Dolina Neretve i Metković dobit će svoj glazbeno-pivski festival: Stižu TBF, Justin's Johnson...

Prvi Nera Etwa - Craft Beer & Music Festival u velikom stilu spojit će glazbu, craft pivo i street food 21. i 22. srpnja u prekrasnom zelenom okruženju Gradskog parka u Metkoviću! Nera Etwa svakog dana od 18 do 1 sat iza ponoći donosi jako atraktivan program kojeg čine: besplatni koncerti vrhunskih bendova, više od petnaest vrsta kvalitetnog craft piva ponajboljih pivovara iz doline Neretve i okolice te bogata ponuda street-food specijaliteta.

Foto: PROMO

Na festivalu će nastupiti četiri atraktivne glazbene skupine koje će pružiti nezaboravno iskustvo uživanja u različitim glazbenim žanrovima uz potpuno besplatan ulaz!

Prvog dana, u petak 21.7., nastupaju miljenici publike i legende hrvatskog hip-hopa TBF, koji će izvesti probranu selekciju svog jedinstvenog repertoara, i Elvis Sršen jedan od najpoznatijih neretvanskih glazbenika sa svojim novim projektom Disco Blues u kojem svjetske i domaće hitove odijeva u drugačije, plesno i osvježavajuće ruho.

Foto: PROMO

Drugog dana, u subotu 22.7., premijerno u dolini Neretve nastupit će jedan od najboljih Queen tribute bendova na svijetu Queen Real Tribute (aka Queen Sensation), koji će nakon više od 600 nastupa diljem Europe, Rusije, Kine, Južne Koreje, Brazila i Afrike u Metkoviću pripremiti senzacionalan scenski i zvučni spektakl izvodeći vječne rock hitove Freddiea Mercurya i grupe Queen. Prije njih publiku će rasplesati vesela splitska šestorka Justin's Johnson sa svojom čudesnom ritam i brass sekcijom.

Foto: Sime Bilic

Zvukove različitih glazbenih stilova začinit će ponuda visoko-kvalitetnog craft piva! Zadovoljni će biti i najzahtjevniji pivoljupci koji će moći uživati u vrhunskim okusima i mirisima jakog lineupa regionalne craft scene koji ove godine čine četiri pivovare.

Brewville – Neretva Valley, organizator festivala i prva metkovska pivovara, predstavit će se sa svoja tri craft piva: Bright Arrow (pilsner lager), Tough Life (APA) i I’ll Be Back (IPA). Maskeron Beer Co., dubrovački pivski brend koji već drugu godinu slovi za najbolju hrvatsku pivovaru prema ocjenama na globalno popularnoj aplikaciji Untappd, ponudit će dva potpuno nova piva: Trip To The Sour Side (Fruited Sour Beer) i Flyig Whale (NZ IPA).

Foto: PROMO

Navedena piva razvijena su u kolaboraciji s Prvom makarskom pivovarom koja će također predstaviti svoju osnovnu pivsku paletu koju čine Beštija (IPA) i Vanilija Stout. OldbridZ Mostar jedna od prvih craft pivovara u BiH, predstavit će se sa: Marakuja pale ale, Crafty lager, Darkness Irish dry stout, Ona to Može Vanilla bourbon porter i Kukambera mexican crispy lager.

Uz vrhunsku glazbu i pivo tu je još jedan neizostavan faktor koji će upotpuniti nezaboravan doživljaj. Radi se o street-foodu, odnosno praktičnoj, kvalitetnoj i zanimljivoj ponudi lokalnih gastro predstavnika koji će pokušati zadovoljiti svačija nepca te povezati iće i piće u nerazdvojnu cjelinu. Industry Pub ponudit će svoje poznate sočne burgere kreirane sa svježim lokalnim namirnicama te široku lepezu osvježavajućih koktela, dok će Zalogajčić, brend nastao iz ljubavi prema zdravoj hrani predstavit nekoliko kvalitetnih slanih i slatkih jela te napitaka sastavljenih od domaćih i kvalitetnih namirnica.

Foto: PROMO

Nera Etwa prva je manifestacija u Metkoviću i dolini Neretve koja pod otvorenim krovom spaja urbanu glazbenu, pivsku i gastro kulturu, a organizatori se nadaju da će postati tradicionalno događanje koje će svi nestrpljivo očekivati svake godine. Stoga, pozivamo sve ljubitelje dobre glazbe, hrane i piva da se odazovu u što većem broju i pridruže festivalu koji počinje ispisivati novu stranicu lokalne turističke ponude.

Ne zaboravite pri tome da je ulaz na prvi Nera Etwa potpuno besplatan i to zahvaljujući zlatnom pokrovitelju festivala Gradu Metkoviću, zlatnom sponzoru Brewville - Neretva Valley, srebrnom sponzoru Adduco, sponzorima: Kanban, Industry Pub, Tiskara Pečat, Frigo Bonsai, Volare, Hotel MB, Konoba Vrilo, Trivium, Kera Term, Dubrovnik Energija, prijateljima festivala: Partner grupa, Korni market & caffe, T-Reklam te partnerima: Ustanova za kulturu i sport Metković i TZ grada Metkovića.