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OBRED SAMO ZA OBITELJ

Dolly će sahraniti kraj supruga, u visokim štiklama i pamučnoj haljini da odmori od cirkona

Piše Magdalena Mucić,
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Dolly će sahraniti kraj supruga, u visokim štiklama i pamučnoj haljini da odmori od cirkona
Foto: Gus Ruelas
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Prema njenim željama, Dolly Parton sahranit će u krugu najbliže obitelji na groblju u Nashvilleu

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Dolly Parton počivat će kraj svog supruga Carla Deana, na groblju Woodlawn Memorial Park and Mausoleum u Nashvilleu, potvrdio je za TMZ njen nećak Bryan Seaver.

Dolly Parton Passes Away at 80 Straight Talk (1992) Dolly Parton Passes Away at 80
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Foto: Profimedia.hr

Dolly i Carl Dean u braku su bili gotovo 59 godina, a voljeli su se više od 60. On je preminuo prošle godine u 82. godini života. 

Seaver je otkrio i kako će Parton pokopati u 'prekrasnom sloju mekanog pamuka jer zaslužuje odmoriti se nakon cjeloživotnog nošenja teških cirkona'. TMZ pak doznaje kako će pjevačicu  sahraniti i u njenim prepoznatljivim visokim potpeticama. Pogreb će, prema njenim željama, biti 'malen i privatan, u krugu uže obitelji'. 

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Dolly Parton preminula je u utorak 25. kolovoza u 81. godini života od raka. 

Dolly je tijekom svoje legendarne karijere prodala više od 100 milijuna albuma diljem svijeta, čime se učvrstila među najprodavanijim izvođačima svih vremena. Velik trag ostavila je i u Hollywoodu, glumeći u filmovima poput '9 to 5' i 'Čelične magnolije', a za naslovnu pjesmu filma '9 to 5' bila je nominirana za Oscara. Njezin projekt 'Imagination Library' kojim se borila protiv nepismenosti, omogućio je djeci diljem svijeta pristup besplatnim knjigama. Prema podacima organizacije, do danas je darovano više od 332 milijuna knjiga.

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