Dolly Parton ostavila je hitove, ali i bezvremenske mudrosti! Ovo su neke od najpoznatijih

Dolly Parton, jedna od najvećih zvijezda country glazbe, preminula je u utorak, 25. kolovoza, u dobi od 80 godina. Njezin tim potvrdio je da je umrla nakon kratke borbe s rakom, okružena najbližima u medicinskom centru Vanderbilt-Ingram u Nashvilleu.

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Iza nje ostaju hitovi poput 'Jolene', 'I Will Always Love You' i '9 to 5', ali i rečenice kojima je tijekom desetljeća nasmijavala obožavatelje i govorila o poslu, uspjehu, ljubavi i vlastitom izgledu. Parton se nikad nije previše ozbiljno odnosila prema svom prepoznatljivom imidžu, ogromnoj platinastoj kosi, šljokicama, uskoj odjeći i visokim potpeticama.

Foto: Yui Mok

- Potrebno je mnogo novca da bi se izgledalo ovako jeftino - jedna je od njezinih najpoznatijih izjava.

Na šale o plavušama imala je jednako spreman odgovor: 'Uopće me ne vrijeđaju glupi vicevi o plavušama jer znam da nisam glupa. Također znam da nisam plavuša'.

Često se šalila i na račun svojih perika. Kad su je pitali koliko joj treba da napravi frizuru, kratko je odgovorila: 'Ne znam, nikad nisam tamo'.

Foto: Lucy Nicholson

Iza takvih dosjetki stajala je žena koja je od siromašnog djetinjstva u Tennesseeju izgradila glazbenu i poslovnu karijeru vrijednu desetljeća rada. Bila je četvrto od dvanaestero djece, odrasla je u jednosobnoj kolibi, a već kao djevojčica pjevala je u crkvi. U Nashville se preselila nakon srednje škole i počela graditi karijeru kao autorica pjesama.

Svoj je odnos prema uspjehu često svodila na jednostavnu poruku: 'Samo željeti nešto nije dovoljno. Možete protratiti život u željama. Ali ako ćete sanjati, morat ćete se pokrenut'.

Jedna od njezinih najcitiranijih poruka bila je i: 'Otkrij tko si. I čini to namjerno'.

Foto: Cathal McNaughton

Upravo je tako živjela i sama. Nije skrivala estetske zahvate, nije mijenjala svoj stil kako bi udovoljila kritičarima i nije dopuštala da je zbog izgleda smatraju manje ozbiljnom glazbenicom ili poslovnom ženom. Optimističan pogled na život zadržala je i kad je govorila o teškim razdobljima.

- Ako želiš dugu, moraš podnijeti kišu - govorila je.

I posao je, smatrala je, lako mogao progutati sve ostalo: 'Nemoj se toliko zaokupiti zarađivanjem za život da zaboraviš živjeti'.

Foto: Gus Ruelas

Parton je govorila i da se nikad nije htjela ograničavati samo zato što drugi nisu vjerovali da može napraviti nešto novo. Tijekom karijere nije ostala samo pjevačica i autorica. Glumila je, izgradila poslovno carstvo oko Dollywooda te pokrenula Imagination Library, projekt koji je djeci diljem svijeta podijelio stotine milijuna knjiga.

Čak je i o smrti godinama govorila u svom prepoznatljivom stilu. Željela je, govorila je, raditi ono što voli sve do kraja te se šalila da bi najradije umrla usred pjesme na pozornici, sa 120 godina. Do 120. nije stigla, ali iza nje je ostalo dovoljno pjesama, šala i životnih lekcija za nekoliko života.