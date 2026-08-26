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'Dobila najslabiji pljesak': Dolly izgubila na drag natjecanju na kojem se tražila njena dvojnica

Piše Magdalena Mucić,
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'Dobila najslabiji pljesak': Dolly izgubila na drag natjecanju na kojem se tražila njena dvojnica
Foto: Jerome Miron/REUTERS
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U svojim memoarima 'Dream More' iz 2012. godine, Dolly Parton prisjetila se svog odrastanja u brvnari s čak 11 braće i sestara, otvoreno je progovorila o tračevima da je gay i estetskim zahvatima.

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U svojim memoarima 'Dream More' iz 2012. godine, Dolly Parton prisjetila se svog odrastanja u brvnari s čak 11 braće i sestara, otvoreno je progovorila o optužbama da je gay i estetskim zahvatima. U razgovoru za ABC govorila je o svojoj knjizi, osvrnuvši se, između ostalog, i na svoj prepoznatljivi izgled koji, kako je kazala, duguje gradskoj prostitutki.

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- Bila je jedna prekrasna žena, nećemo joj spominjati ime. Nikada prije nisam vidjela nekoga sa žutom kosom nagomilanom na glavi, crvenim ružem, rumenilom i cipelama s visokim potpeticama. Pomislila sam: 'Tako želim izgledati' - ispričala je Dolly tada i otkrila kako je jednom sudjelovala na drag queen natjecanju na kojem se tražila osoba koja joj najviše sliči. Ostale natjecateljice nisu znale da se natječu protiv prave Dolly Parton, no iako je bila 'original' pjevačica je na natjecanju izgubila.

Dolly Parton opens up on her career and personal life during ABC special interview
Foto: NIPI

- Te godine bilo je puno Cher i Dolly, pa sam namjerno pretjerala – povećala sam madež, oči, kosu, baš sve. Sve te prekrasne drag queen djevojke tjednima i mjesecima pripremale su svoju odjeću. Ja sam samo stala u red i prošla pozornicom, a one su mislile da sam neki niski homoseksualac. Dobila sam najslabiji pljesak - ispričala je Dolly kroz smijeh. Parton je bila poznata kao velika zagovornica prava LGBT osoba te je u svom tematskom parku Dollywood u Pigeon Forgeu u Tennesseeju organizirala Gay Day', što je privuklo pozornost i Ku Klux Klana. 

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- Kad je sve tek počelo, bilo je ljudi koji su nam prijetili, a prijetnje i dalje dobivam. No, kao što sam već rekla, ja se bavim svojim poslom. Jednostavno ne osjećam da se moram ikome opravdavati. Volim sve ljude - kazala je tada pjevačica i dodala kako su ju optuživali da je u vezi sa svakim muškarcem s kojim bi ju vidjeli, ali i da je u vezi s jednom od svojih najstarijih prijateljica iz djetinjstva, Judy Ogle. 

- Judy i ja najbolje smo prijateljice još od trećeg ili četvrtog razreda... I dalje imamo prekrasno prijateljstvo i odnos i volim je kao što volim gotovo svakoga na svijetu, ali nismo romantično povezane. Parton se nije libila govoriti ni o brojnim estetskim zahvatima kojima se podvrgnula te se šalila na račun starenja s implantatima u grudima.

- Već godinama to ne moram raditi, i moje djevojke još uvijek sasvim dobro funkcioniraju - kazala je. 

FILE PHOTO: Singer Parton gestures as she is interviewed by Jay Leno during the taping of "The Tonight Show with Jay Leno" in Burbank
Foto: Mario Anzuoni
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