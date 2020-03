Dolores bi slavila 39. rođendan: Gluma je bila bijeg od depresije

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: Kad je vidim na televiziji, čini mi se kao da je tu i da je živa

Pokojna glumica Dolores Lambaša danas bi proslavila 39. rođendan. Poginula je 23. listopada 2013. nakon teške prometne nesreće pokraj Slavonskog Broda. Imala je 32 godine. S Dolores je u automobilu bio i glumac Stojan Matavulj (59) koji je zbog nesreće proveo osam mjeseci u zatvoru. Iako je osuđen na godinu dana zatvora, zbog uzornog ponašanja je ranije pušten na slobodu.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Matavulj je vozio brzinom od 130 km/h, bez obzira na gustu maglu koja je na cesti bila tog kobnog jutra. Stojan i Dolores vraćali su se iz Beograda gdje su bili na kazališnoj predstavi i pri povratku su odlučili posjetiti glumčeva dobrog prijatelja Željka Sladetića u Iloku.

Foto: Ivica Galovic/PIXSELL

Uslijedila je zabava, a glumci su obišli i tamošnji vinski podrum. S obzirom na umor i alkohol, unajmili su i sobe u hotelu Dunav kako bi prenoćili te se s vlasnikom dogovorili kako se vide na doručku. Iz nepoznatih razloga u jednom su trenu, usred noći, ipak odlučili krenuti na put...

- Još mi je prebolno gledati uloge moje Dolores na malim ekranima. I pet godina nakon njezina odlaska ja je još čekam. Ponekad mislim da će ući kroz vrata našega doma i da će ova agonija završiti - rekla nam je glumičina majka Alma Petrović prije dvije godine.

Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL

Rekla je kako joj je stalno teško zbog velikog gubitka, posebice na godišnjicu smrti.

- Svaki 23. mi je grozno, ali i ne samo tada nego svaki dan. Nju je ubilo jedanput, a mene svaki dan ubija. To mi je bilo jedino dite, živila san za nju, mučila se i sve. Grozno se osjećam - dodala je.

Na grobu svoje kćeri, Alma je dala ispisati emotivnu poruku svojoj kćeri u kojoj stoji: 'Ja sam neuništiv dio tebe satkan od niti koje vezuju, povezuju i obvezuju', dok je njezin suprug izradio Doloresinu sliku nastalu prema fotografiji iz filma 'Vjerujem u anđele'.

Dolores je rođena u Šibeniku 1981., gdje je završila jezičnu gimnaziju i Glazbenu školu 'Ivana Lukačića'. Pohađala je solo pjevanje, glasovir, gitaru te povijest glazbe i dirigiranja.

U serijama je debitirala 2006. ulogom Ruže u 'Odmori se, zaslužio si', serije u kojoj je Ivo Gregurević imao jednu od glavnih uloga. U 'Zauvijek susjedi' imala je epizodnu ulogu u kojoj je glumila samu sebe. Luciju Nardelli glumila je u 'Zakonu ljubavi', dok je u 'Najboljim godinama' tumačila lik sportašice Vanje Brezjak koja se opterećuje mišljenjem da je muškarac zarobljen u ženskom tijelu.

Foto: promo

Osim u serijama, Dolores je ostvarila i nekoliko filmskih uloga. Najupečatljivija joj je ona u filmu Nikše Sviličića (49) 'Vjerujem u anđele'.

Posljednje glumačko ostvarenje Dolores je imala u seriji 'Ruža vjetrova', u kojoj se zbližila s kolegom Matavuljem.

- Gluma mi je bila kao bijeg od depresije. Meni je jasno zašto ljudi vole sapunice. Nemaju novca, depresivni su, puni problema... I, da ih vlastite misli ne sustignu, bježe pred televizor gledati lakše sadržaje - rekla je svojedobno Lambaša.

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Prije smrti Dolores je čak radila na autobiografskom romanu, a novinarka Silvana Menđušić snimila je dokumentarac 'Naslovnica' koji je otkrio planove i strahove pokojne Dolores. Film se premijerno prikazao u veljači 2014. godine.

- Nisam realizirana ni u jednom smislu; ni kao žena ni kao glumica ni kao osoba. Nisam do kraja postavljena. Još bi toliko toga htjela napraviti, vidjeti... To je jedan proces, ne mogu ja s 31 godinom biti finalizirana do kraja. Iako sam imala šanse puno više napraviti, ali ... kad ni ja često ne znam što bi sa šansama - rekla je pokojna glumica u filmu.

Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL

Estradni menadžer Zoran Škugor prisjetio se jednom prilikom kako je Dolores bila nesuđena pjevačica. Prije 20-ak godina bio je na turneji s Tonyjem Cetinskim (49) i Sandijem Cenovom (50) po Hrvatskoj, a na koncertu u Šibeniku prišla mu je tada 14-godišnja cura. Bila je izrazito lijepa, kako kaže, i izrazila je želju biti pjevačica. Menadžer joj je rekao da se javi kada postane punoljetna, a Lambaša mu je na to odgovorila da će biti popularna i bez njega...

Njeni kolege za nju imali su samo riječi hvale. Opisivali su je kao jednu pravu dalmatinsku snagu, moćnu i talentiranu glumicu.

- Pamtit ću je kao vrlo posebnu i strastvenu ženu - rekao je svojedobno glumac Amar Bukvić. Vedran Mlikota bio je šokiran njenom smrću.

- Strašno je kad ode tako mlad i talentiran glumac - rekao je.