Domaće zvijezde podijelile su svoja iskustva, strepnje i iščekivanja glede rezultata cijepljenja protiv koronavirusa s IN Magazinom Nove TV.

POGLEDAJTE VIDEO:





- Cijepljenje je prošlo u redu, bez ikakvih nuspojava osim sreće! Sreća jer vidim svjetlo na kraju tunela, vidim druženja, vidim koncerte, vidim svoju publiku ispred sebe, vidim ruke u zraku, svi pjevamo uglas. Ljudi, treba nam malo veselja. Ja se nisam dvoumila niti jedne sekunde. Ako je cijepljenje rješenje ove pandemije i doktori to preporučuju, prihvatila sam tu opciju. Svatko odgovara za sebe. Trebamo poduzeti sve da zaštitimo sebe i svoje najmilije. Ja se želim družiti, želim održavati koncerte i živjeti bez straha hoću li se razboljeti ili imati neke teške komplikacije od COVID-a, a to sve želim i vama - rekla je Indira Levak (47).

Ecija Ojdanić (46) bila je toliko hrabra da si je odmah prišila i etiketu.

- Ja sam apsolutni provakser, mislim da mi uopće nemamo drugog izbora i načina da se izborimo protiv pandemije osim da se cijepimo. Ja sam, evo, mogu reći ponosno, cijepljena prvom dozom tek prošli tjedan. Strpljivo sam čekala - otkrila je.

Ivan Zak (42) smatra da cijepljenje nikog neće zaobići.

- Mislim da ćemo se na kraju morati cijepiti svi jer sve ide u tom smjeru, mislim da svatko za sebe to na kraju krajeva neće moći odlučiti. Pa mislim da je to, kako kažu, 'novo normalno', da će 'novo normalno' biti da ljudi koji nisu cijepljeni neće moći ni na koncert, možda ni platiti gorivo na pumpi, otići u dućan i tako dalje, ali kako bude, bit će - rekao je.

Njegov stav dijeli i Nives Celzijus (39).



- Ja sam se nekako prepustila ovoj struji koja smatra da je pametno cijepiti se. Idemo samo k tome da nam se život vrati u normalu i da zaista počnemo normalno živjeti - kaže Nives.

S njom se slaže i Sandi Cenov (52).

- Moram reći da nisam znao kako ću se osjećati poslije, ali sam se osjećao fantastično jer je to, ja mislim, najveći korak u vraćanju na normalu - smatra Sandi.

Glazbenici, kulturnjaci i umjetnici cijepe se jer za njih to znači povratak na posao.





- Ja sam to već davno obavila. Užasno sam se bojala, bit ću iskrena, ali sam to obavila zato što mislim da moram vjerovati znanosti i nekako sam osjetila da to moram. Sretna sam što ću moći raditi svoj posao. Živimo u izazovnim vremenima. Ja sam se cijepila - rekla je Mila Elegović (50).

Larisa Lipovac (44) nije se uspjela cijepiti jer se razboljela.

- Trebala sam se cijepiti idući tjedan, onda sam nažalost oboljela, a sad moram čekati šest mjeseci, tako kažu doktori. Vidjet ćemo, možda se i ta cjepiva malo poboljšaju, ali ne bojim se. U svakom slučaju treba se cijepiti - kaže Larisa Lipovac.