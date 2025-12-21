Domaći glazbenik šokirao svoje fanove: Objavio fotku iz bolnice

Glazbenik Mahir Kapetanović, kojeg je javnost upoznala u showovima 'A strana', 'The Voice' i 'Tri, dva, jedan - kuhaj!', šokirao je svoje pratitelje na društvenim mrežama fotografijom sebe u bolničkom krevetu.

- Od 2017. guram neke stvari i za mnoge od njih sam se morao uvjeravati kako bih i dalje vjerovao da su moguće, sad sam korak bliže svemu - napisao je te naveo da se njegov put sastoji od tri faze.

- Faza 1 - Riješiti se ovisnosti i kilaže, Faza 2 - Operacija, Oporavak. Faza 3 - NaHCO3 - naveo je, s time da je prve dvije faze označio kao dovršene.

Ispod objave su se zaredali brojni komentari njegovih kolega i pratitelja koji su mu poželjeli što brži oporavak.

Mahirova grupa Mahkey objavila je krajem svibnja svoj drugi album 'Palo Santo', sevdah grunge kolekciju s 11 pjesama, a uoči koncerta u lipnju u zagrebačkoj Tvornici kulture je za 24sata pričao i o svom privatnom životu.

Foto: RTL/canva

- Imao sam problema s kojekakvim ovisnostima, cijeli prvi album je počeo tu priču. Znam da su ljudi osjetljivi danas na priče misle da 'svi' želimo neku korist izvući iz toga. Ako je već tako, onda je moja korist bila izvući se život iz toga. Nije bilo dobro... - ispričao nam je.

- Ne znam što bi se dogodilo da nisam prije tri godine presjekao. Čak mi je 2-3 godine trebalo da se uopće usudim to napraviti, bio sam svjestan toga, većina ljudi svjesna je toga, ali nas je strah, pogotovo kad shvatiš da prvi korak moraš sam uraditi. Sve ostalo je tu - glazba, obitelj, prijatelji, partneri, ustanove..., no prvi korak mora bit tvoj. U tome leži najveći strah, ali opet i najveća snaga - rekao je.

Zagreb: Live snimanje emisije The Voice u studiju HRT-a | Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL

Jednom prilikom je rekao i kako je izgubio 50 kilograma, a za 24sata objasnio je kako je to 'putovanje' krenulo kada je prestao piti alkohol.

- Priznajem, deset sam u međuvremenu vratio. Sad se taman osjećam kao čovjek, kao muškarac, zdravo, sigurno. Taj osjećaj bih poželio svakoj osobi - rekao je.