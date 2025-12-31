Obavijesti

Show

Komentari 0
KRATKA PAUZA

Domagoj iz 'Života na vagi' ne odustaje: Nakon blagdana je pokazao snimku iz teretane

Piše Stela Kovačević,
Čitanje članka: < 1 min
Domagoj iz 'Života na vagi' ne odustaje: Nakon blagdana je pokazao snimku iz teretane
Foto: RTL

Prvi trening nakon blagdana i male pauze, naravno nema opuštanja, nema predaje, poručio je svima. U objavi se vidi kako Domagoj trenira na traci, uz prikaz kilometraže i vremena

Nakon kratke blagdanske pauze, kandidat 9. sezone showa 'Život na vagi', Domagoj Kotzbek pokazao je da ne odustaje od svog cilja. Na društvenim mrežama je otkrio kako je obuo tenisice i vratio se u dvoranu.

- Prvi trening nakon blagdana i male pauze, naravno nema opuštanja, nema predaje - samo jako ili nikako - rekao je.

Foto: Instagram

U objavi se vidi kako Domagoj trenira na traci, uz prikaz kilometraže i vremena.

On je u showu prošao zahtjevan put i suočavao se s brojnim izazovima. No unatoč svemu, nije odustajao. Osim protiv kilograma, Domagoj se borio protiv vlastitih sumnji, ozljeda i umora.

ZDRAVO I NA BOŽIĆ! Ništa od kolača, samo jabuka! Marija iz 'Život na vagi' videom je nasmijala svoje pratitelje...
Ništa od kolača, samo jabuka! Marija iz 'Život na vagi' videom je nasmijala svoje pratitelje...
Foto: rtl
I DALJE DIŽE UTEGE Dragica je bila najstarija u šestoj sezoni 'Života na vagi', imala je 123 kg: Evo kako sada izgleda
Dragica je bila najstarija u šestoj sezoni 'Života na vagi', imala je 123 kg: Evo kako sada izgleda

Zato i danas mnogi fanovi showa rado prate njegov put. On je nastavio raditi na sebi, a s fanovima dijeli realne trenutke napretka, ali i teške dane.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Gdje za doček Nove godine? Donosimo vam popis koncerata, evo i koliko će ih gradovi platiti
VELIKI VODIČ

Gdje za doček Nove godine? Donosimo vam popis koncerata, evo i koliko će ih gradovi platiti

Od Zagreba, Istre, Kvarnera pa sve do Dalmacije i Slavonije, svaka destinacija pripremila je jedinstveni doživljaj
Zlatko Marić dobio dijete s 40 godina mlađom Kolumbijkom
DOČEKAO KĆER

Zlatko Marić dobio dijete s 40 godina mlađom Kolumbijkom

Vlasnik zaštitarske tvrtke Sokol Marić, poduzetnik Zlatko Marić (65), dobio je dijete s 40 godina mlađom suprugom Valentinom Echeverri
Aleksandra Prijović: Presretna sam što sam opet u Zagrebu, a godinu pamtim po rođenju kćeri
GALERIJA S VELESAJMA

Aleksandra Prijović: Presretna sam što sam opet u Zagrebu, a godinu pamtim po rođenju kćeri

Pred mnogobrojnom publikom na Zagrebačkom velesajmu zapjevala je Aleksandra Prijović. Otkrila nam je po čemu će pamtiti godinu, ali i svoje planove

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025