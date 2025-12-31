Prvi trening nakon blagdana i male pauze, naravno nema opuštanja, nema predaje, poručio je svima. U objavi se vidi kako Domagoj trenira na traci, uz prikaz kilometraže i vremena
Domagoj iz 'Života na vagi' ne odustaje: Nakon blagdana je pokazao snimku iz teretane
Nakon kratke blagdanske pauze, kandidat 9. sezone showa 'Život na vagi', Domagoj Kotzbek pokazao je da ne odustaje od svog cilja. Na društvenim mrežama je otkrio kako je obuo tenisice i vratio se u dvoranu.
- Prvi trening nakon blagdana i male pauze, naravno nema opuštanja, nema predaje - samo jako ili nikako - rekao je.
On je u showu prošao zahtjevan put i suočavao se s brojnim izazovima. No unatoč svemu, nije odustajao. Osim protiv kilograma, Domagoj se borio protiv vlastitih sumnji, ozljeda i umora.
Zato i danas mnogi fanovi showa rado prate njegov put. On je nastavio raditi na sebi, a s fanovima dijeli realne trenutke napretka, ali i teške dane.
