Domenica oduševila pratitelje fotkom s nogometnog stadiona: Pohvalila i bivšeg Hajdukovca!

Domenica Žuvela iznenadila je brojne obožavatelje na društvenim mrežama. Na svojem Instagram profilu pjevačica je podijelila fotografije s mjesta na kojem je se ne može vidjeti baš često. Naime, pohvalila se kako prati susret između Lazija i Juventusa, u kojem je veliku pobjedu izborio rimski klub pogotkom hrvatskog nogometaša Tome Bašića.

- Ovo smo čekali i dočekali. Moj prijatelj Toma je najbolji igrač utakmice - započela je Domenica koja se s Bašićem poznaje već dulje vrijeme.

- Ali zato od cijelog stadiona, moj prijatelj Roko je najluđa osoba. Dajeee - dodala je pjevačica, našalivši se na račun prijatelja Roka, koji je samouvjereno i ponosno istaknuo šal onoga koji, kako se to kaže, živi vječno, odnosno splitskog Hajduka.

Nedavno je zaintrigirala javnost kada je gostovala u radijskoj emisiji 'Special Happy Show' na Happy FM-u te otkrila dosad nepoznate detalje iz svog života. Usto, ranije je plijenila pozornost i kada se pohvalila fotografijama u mini bikiniju kako roni. Isto tako sve je oduševila i kada je pokazala svoj album uspomena, a u kojem se našla i fotografija Hana Huljić Grašo.

Iako su je fanovi navikli gledati na pozornici, Domenica je ovim izletom u Italiju pokazala da zna uživati i izvan reflektora - u sportu, smijehu i dobrom društvu.

