Igor Barberić i Ivana Kindl za 24sata: 'Voljeli bismo u finale, ali se time ne opterećujemo...'

Igor i ja kužimo se bez puno riječi. Simultani smo dosta. U isto vrijeme iz čista mira zaplešemo, napravimo isti pokret, pomislimo na istu pjesmu. Provodimo dane i tjedne na HRT-u, na probama i, ako zatreba, napravimo kućnu probu, govori nam pjevačica Ivana Kindl (46).

Sa svojim učenikom, koreografom i redateljem Igorom Barberićem, svake subote odlazi na novo glazbeno putovanje u showu 'Zvijezde pjevaju'.

Foto: Dario Njavro/HRT

- Sudjelovati u ovome showu mi je i bolje nego što sam očekivao, a očekivao sam dobre stvari. Ivana je divna. Slažemo se dobro na probama, a u nastupima bude sve još skladnije i uvijek fino sjedne na svoje mjesto. Ne učim je direktno koreografije, ali kad smo na sceni i kad ja eventualno malo zaplešem, zapleše i ona - priznaje Igor. U dosadašnjih četiri epizoda izveli su izveli pop i rock pjesme, šansone...

- Omiljeni žanr mi je ove godine etno, a jako volim funk. Ako prođemo u finale, pjevat ćemo pjesmu koja puno znači Igoru - otkriva nam Kindl. Žiri, koji čine Danijela Martinović, Mario Battifiaca i Marko Tolja, imaju spremne pohvale, ali ponekad i kritike.

- Što se tiče kritika žirija, mislim da je uvijek dobro malo primati kritike. Pogotovo od našeg žirija, jer to rade sa srcem i nije da su tu da nas unište s kritikama - ističe Barberić. Ivanina uloga je da ga usmjeri, poradi s njime na vokalu... Mentoriranje joj je već u malom prstu jer radi to godinama.

- Da, već dugo mentoriram u showu, ali to je zato jer volim to raditi, uvijek mi je izazov. Zvjezdana ekipa je svake godine predobra, tako da to sve skupa uz rad djeluje kao maturalac. Pregršt super energije, veliko zajedništvo uz izvrsnu ekipu HRT-a koja radi na showu - ističe Kindl, a sličnog je mišljenja i Igor.

- Osim što pjevamo iz tjedna u tjedan, što jako volim, društvo u kojem sam je divno i veselim se vratiti se svaki tjedan u studio s njima. Svi smo kao grupa. Kao da smo neki razred na maturalcu. Svaki put kod ispadanja para bude mi baš žao što te ljude neću dalje viđati iz tjedna u tjedan - dodaje Barberić. Osim Igora i Ivane, mjesto u polufinalu osigurali su si Lejla Filipović i Bojan Jambrošić, Mihovil Španja i Goran Bošković, Dea Presečki i Dino Petrić te Ivana Mišerić i Alen Đuras.

Foto: Dario Njavro / HRT

- Sa svima se dobro slažem. Baš smo si kliknuli pa je nezahvalno izdvajati favorite. Ove godine su najbolji pjevači amateri dosad, a među nama nema zavisti. Podrška smo jedni drugima. Dea će mi ostati u posebnom sjećanju, iznimna je, energična i strastveno pristupa svemu - dodaje Kindl. Nadaju se prolasku u finale, ali ne opterećuju se pobjedom.

- Voljela bih da uspijemo sve žanrove otpjevati - kaže Ivana, a Igor dodaje:

- Pobjeda je u rukama publike i to prepuštam njima, ali bih volio doći do finala jer bih volio otpjevati sve žanrove koje imamo u emisiji. A i što duže nastupati s Ivanom. Kad ne rade, uživaju u druženju s kućnim ljubimcima, putovanjima, sportu pa čak i organizaciji doma.

- Ako je posao bio intenzivan neko vrijeme, onda najviše volim biti doma. Pospremiti malo, organizirati ladice, srediti 'gnijezdo' u kojem živim. I kad se osjećam ugodno i potpuno kod kuće, onda može i neko putovanje na odmor - govori Igor. Uskoro će oboje pratiti Eurosong, na kojemu će Hrvatsku predstavljati Baby Lasagna (28).

- Baby Lasagna mi je od prvog predstavljanja pjesme na radiju totalni hit i odmah sam znala da je on taj. Čula sam i nekolicinu ostalih predstavnika. Osim Lasagne, jako mi se sviđaju predstavnik Švicarske te predstavnica Italije i Slovenije - priznaje Ivana, a Igor dodaje:

- Dobra mi je pjesma 'Rim Tim Tagi Dim' i drago mi je da je Hrvatska tako jednoglasno glasala na Dori za Baby Lasagnu. Čuo sam ostale pjesme, da, i najviše su mi ostali u sjećanju španjolski, talijanski i švicarski predstavnici. Daljnji planovi? Planirate li ili se jednostavno prepustite?

Foto: Dario Njavro/HRT

- Jarac sam u horoskopu i uvijek prvo planiram. Nakon godinu dana pauze, izlazi novi singl 'Nemoj stat' i najavljuje moju glazbenu eru s mladim glazbenikom Ericom. Htjela sam electro sound i rad s mladim snagama, a to sam s Ericom postigla. Za mix i master zaslužan je Lockroom - otkriva Kindl. Barberić je, pak, spontaniji.

- Djelomično se prepuštam jer sam freelancer, ali i planiram jer se trebaju posložiti projekti da bi se čovjek mogao opustiti. Trenutno je tek nekoliko projekata na dalekom vidiku ali se nadam da će se do ljeta sve posložiti - zaključuje Igor.