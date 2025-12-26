Obavijesti

ZAJEDNO SU 15 GODINA

Domenica Žuvela otkrila oko čega se najčešće posvađa s dečkom, ali i što misli o braku

Piše Dora Pek,
Domenica Žuvela otkrila oko čega se najčešće posvađa s dečkom, ali i što misli o braku
Foto: Ivana Ivanović/PIXSELL

To je nešto što mu ne opraštan i točno razumim sada ono naše mame i bake kada smo im mi zakasnili, rekla je pjevačica

Jedan za drugoga smo tu uvijek, podržavamo se maksimalno i to je nešto što je stvano za svaki odnos bitno i za prijateljstvo, a pogotovo kada si u vezi i nekako sam presretna da imam osobu koja je uz mene, koja me nekako baš podržava, ja njega i da nekako jedan s drugim rastemo. Tim je riječima Domenica Žuvela za In magazin opisala odnos s odvjetnikom Ivanom Bačićem, s kojim je 15 godina u vezi.

Kad je riječ o nesuglasicama, priznaje da se oko važnih životnih pitanja uvijek slažu. Jedina 'slaba točka' u njihovoj vezi, kaže,  jest hrana.

- Hvala Bogu, mi se slažemo oko ovih najbitnijih životnih stvari, tako da jedino oko čega se svađamo je ako mi zakasni naručak. To je nešto što mu ne opraštan i točno razumim sada ono naše mame i bake kada smo im mi zakasnili, tek sad to razumim kad stalno kuhan i kad sam nekako sad ja u toj poziciji, tako da to je jedina svađa koju imam i nadam se da će tako ostati - rekla je pjevačica.

Foto: Instagram

Iako su gotovo sve njezine prijateljice već u braku, Domenica ne osjeća pritisak da slijedi isti put.

- Nisam nikad bila tip koji se želi nekako prilagoditi okolini i da je sve što je okolini normalno da je i meni. Generalno mislim da se ne želim s nikim uspoređivat, pa pogotovo kada je u pitanju obiteljski život i te neke odluke koje su nekako dosta bitne, ja onako sve je go with the flow. Ako bude, bude, ako ne bude sve je dobro, znači sve će biti onako kako treba biti - istaknula je.

Foto: Instagram/Domenica Žuvela

