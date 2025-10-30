FOTO Nema zime za Domenicu: Pjevačica objavila fotku u badiću i otkrila da uživa u jeseni

Popularna pjevačica Domenica svojim je pratiteljima na Instagramu pružila uvid u to kako provodi jesenske dane, objavivši niz fotografija slikovitog naziva "Jesen mix".

U galeriji se mogu vidjeti raznoliki trenuci koji svjedoče o dinamičnom životu mlade glazbenice. Iako je jesen kalendarski stigla, čini se da Domenica još uvijek hvata posljednje zrake sunca, što dokazuje fotografija na kojoj pozira u kupaćem kostimu, uživajući u prirodi uz more. Domenica je pokazala ravan trbuh i divnu koju na kojoj joj mnogi zavide. Svojim je pratiteljima otkrila i kako se opušta u dobrom društvu, podijelivši fotografiju s prijateljicama u kućnim ogrtačima dok nazdravljaju uz koktele.