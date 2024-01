Dominik Livaković objavio prvu fotku s novorođenim sinom

Dominik Livaković i njegova supruga Helena prije nekoliko dana dobili su prvo dijete. Hrvatski reprezentativac sada je podijelio fotografiju na kojoj sa suprugom drži ručicu malenog sina.

- 06.01.2024. - napisao je Dominik u opisu fotografije uz emotikone anđela i bijelog srca.

Trudnoća u tajnosti

Helena je rodila prošle subote u zagrebačkoj Petrovoj bolnici. Gotovo nitko nije znao ništa o njenoj trudnoći jer par nije htio otkriti da čeka dijete.

Nogometaš je s Helenom u vezi od 2017. godine, a pet godina kasnije izrekli su sudbonosno 'da' u crkvi Svete Stošije u Zadru. Na svadbi su ih zabavljali Petar Grašo i Saša Matić.

Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Prvo bili prijatelji

- Brzo smo kliknuli, no to nije bila ljubav na prvi pogled. Naša je priča započela prijateljstvom. Posebno me očarao duhovitošću, pogotovo zbog toga što je na prvu povučen, ne govori puno i zaista nisam očekivala da je toliko duhovit. On je napravio prvi korak - rekla je Helena jednom prilikom.