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Dominik sluti nove probleme u MasterChef kuhinji: 'Nije mi uspjelo što sam htio...'

Piše 24sata,
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Dominik sluti nove probleme u MasterChef kuhinji: 'Nije mi uspjelo što sam htio...'
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Foto: Nova TV
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Kandidati moraju od naizgled nespojivih namirnica stvoriti skladno MasterChef jelo i izbjeći mjesto među najlošijima koje vodi u stres test. Tko je u tome zaista uspio pogledajte večeras u MasterChefu

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Vrijeme je da natjecatelji MasterChefa pred žiri donesu ono što su skuhali prema kombinaciji namirnica koje im je dodijelila Ena Kokanović Nagy kao najuspješnija kandidatkinja prethodnog izazova.

Crvenom timu dodijelila je ribu list i tamni pileći temeljac. Plavi su radili s kombinacijom svinjskog kotleta i ribljeg temeljca, a zeleni s naizgled najjednostavnijom kombinacijom – pileći batak i povrtni temeljac. No upravo je to kod Dominika Bobana izazvalo oprez. „To najlakše možda je najteže“, zaključio je, a kad bude donosio jelo pred žiri će reći: „Nije mi uspjelo što sam htio. Mislim, možda i budu okusi dobri, možda im se svidi. Ne znam kakvi su okusi jela na drugim tanjurima“.

Foto: Nova TV

Uz zadane kombinacije, kandidati su mogli odabrati još deset namirnica kojima će zaokružiti svoja jela, a za cijeli zadatak imali su 55 minuta. Chefovi su im ponudili i mogućnost da svoju kombinaciju zamijene s drugim timom te tako osvoje dodatnu nagradu, no nitko nije odlučio riskirati.

Pred kandidatima je tako ostao zahtjevan zadatak – od naizgled nespojivih namirnica stvoriti skladno MasterChef jelo i izbjeći mjesto među najlošijima koje vodi u stres test, a tko je u tome zaista uspio pogledajte večeras u MasterChefu, a već sada na Nova Play!

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