Obavijesti

Show

Komentari 0
POSLUŠAJTE KAKO ZVUČI

Dominik Šušković ima novu ljubavnu baladu 'Blizu si'

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Dominik Šušković ima novu ljubavnu baladu 'Blizu si'
3
Foto: PROMO

Dominik sada ulazi u fazu u kojoj u potpunosti stoji iza vlastitog imena i pjesama koje potpisuje i izvodi. Publici je poznat kao član i autor grupe O.S.D.S., a istaknuo se i kao autor brojnih pjesama za druge izvođače

Dominik Šušković predstavlja novu pjesmu “Blizu”, emotivnu ljubavnu baladu o osobi bez koje  sve gubi smisao.

Nakon više od petnaest godina rada u glazbi, kroz bend, autorstvo i različite projekte, Dominik sada ulazi u fazu u kojoj u potpunosti stoji iza vlastitog imena i pjesama koje potpisuje i izvodi. Široj publici poznat je kao član i autor grupe O.S.D.S., dok se posljednjih godina istaknuo i kao autor brojnih pjesama za druge izvođače.

POSLUŠAJTE PJESMU

Dobitnik je priznanja Hrvatskog društva skladatelja – ZAMP te je uvršten među 30 uspješnih hrvatskih autora mlađih od 30 godina, a njegove se pjesme redovito mogu čuti u radijskom eteru.

Singl “Blizu” donosi priču o potrebi za blizinom, sigurnošću i pripadanjem. Kroz snažne i direktne stihove, pjesma opisuje unutarnju borbu, ali i jednostavnu želju – da netko ostane. Refren “Obećaj mi, blizu si - Zakuni se, moja si” nosi glavnu emociju pjesme i trenutak u kojem se svatko može prepoznati.

Foto: PROMO

“Mislim da se svatko može pronaći u ovoj pjesmi, jer govori o onom osjećaju kada ti je netko jednostavno potreban – bez velikih objašnjenja. ‘Blizu’ je nastala iz stvarnog osjećaja i upravo zato vjerujem da će je ljudi prepoznati kao svoju.” kaže Dominik.

Glazbeno, riječ je o suvremenoj pop baladi s naglaskom na melodiju i tekst, bez oslanjanja na trendove i prolazne efekte. Posebnu priču prati i videospot za pjesmu, snimljen u jednom kadru (one take), u intimnom ambijentu starinskog zagrebačkog stana, čime se dodatno naglašava atmosfera bliskosti i autentičnosti same pjesme. Blizu” je ujedno i najava niza novih singlova koje će Dominik tijekom godine postupno predstavljati publici.

Mladi 'hitmaker' kojeg vole velike zvijezde krenuo u solo karijeru, a sad objavio pjesmu

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
OSTALO

24sata logo

24sata © 2026