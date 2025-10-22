Obavijesti

Show

Komentari 5
'ŽIVOT NA VAGI'

Dominik treneru Edi: Svi me gledaju s osudom, stalno se nekome moram opravdavati

Piše Stela Kovačević,
Čitanje članka: 2 min
Dominik treneru Edi: Svi me gledaju s osudom, stalno se nekome moram opravdavati
Foto: RTL

U središtu rasprave bio se potez koji je podijelio i kandidate i gledatelje - je li Dominikova pobjeda bila plod sportske genijalnosti ili moralno upitne taktike

U izazovu je Dominik, kako bi stekao prednost, preskočio ogradu i tako iskoristio prečac koji njegova suparnica nije mogla.

- Iskreno, iznenadilo me da si skakao preko ograde - priznao je Edo, no odmah je pojasnio svoj stav.

Rekao je kako nije stvar u kršenju pravila, jer ona nisu prekršena.

- To je vrlo pametno, ti si to iskoristio - rekao je, odajući priznanje Dominikovoj snalažljivosti.

No ono što mu je zasmetalo bio je moralni aspekt situacije.

Foto: RTL

- Sve bi bilo puno jednostavnije da si ti došao, prešišao je, odradio. Bio si fizički spremniji, bolji i zaslužio si svoju nagradu - objasnio je Edo, pa dodao: 'Ali ona je bila svjesna da ne može preskočiti preko ograde i iskoristiti to kao svoju prednost'.

Dominik, koji je očito dugo u sebi držao frustraciju, na Edine je riječi reagirao burno i emotivno.

EMOCIJE I IGRA Nakon suza i napetosti u 'Životu na vagi' natjecatelji se vratili osmijesima i dobili iznenađenje za pamćenje
Nakon suza i napetosti u 'Životu na vagi' natjecatelji se vratili osmijesima i dobili iznenađenje za pamćenje

- Čuo sam da mnogi osuđuju taj moj potez - rekao je, a zatim je bujica riječi potekla. 

- Imam osjećaj da me svi gledaju s nekim... Od trenutka kad je Zvone ispao do trenutka kada sam osvojio mobitel, vidim da ljudi kolutaju očima. Stalno se moram opravdavati! Što god ja napravio, ja se nekome moram opravdavati - otkrio je Dominik.

- Ljuti me u ovom trenutku, kada sam individualac, da ja moram opravdavati svoje postupke u kojima se borim sam protiv svih! Zašto bih ja išta ikome morao opravdavati ako nisam prekršio niti jedno pravilo? Ja igram igru, koristim sve što imam: mozak, inteligenciju i fizičke predispozicije. Sve koristim. Ja mislim da je to legitimno - zaključio je, pa se pitao zašto bi se trebao ispričavati što koristi svoje prednosti.

Foto: RTL

- Ako će svaka moja pobjeda doći na neku osudu od tebe, Mirne ili bilo koga drugoga, onda bih ja trebao pustiti svaki sljedeći izazov da netko drugi pobijedi - rekao je.

Edo je pokazao mentorsku i ljudsku ulogu,a kroz ovaj proces je naučio ključnu lekciju o svom poslu.

- Naučio sam da je najvažnije od svega za mene kao trenera da budem podrška. Da nisam tu da moraliziram, da nisam tu da donosim neke svoje zaključke. Tu sam da primijetim i da bezuvjetno pružam podršku svakome na putu do promjene - rekao je.  

'ŽIVOT NA VAGI' Nema timova, ali crveni se drže skupa: 'Raskrčili smo put do finala, sada samo metemo!'
Nema timova, ali crveni se drže skupa: 'Raskrčili smo put do finala, sada samo metemo!'

Priznao je Dominikovu borbenost i inteligenciju.

-  Možemo moralizirati koliko god hoćemo, ali činjenica je da je Dominik vrlo inteligentan, ambiciozan čovjek koji ima dovoljno kondicijske spreme da zaista pobijedi u ovom showu. I tu neće biti nikakve moralne dvojbe - ističe.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 5
FOTO Ove slavne dame išle su pod nož: Neke su zablistale, drugima su zahvati uništili lice
PROCIJENITE SAMI

FOTO Ove slavne dame išle su pod nož: Neke su zablistale, drugima su zahvati uništili lice

Izgledati što mlađe i što ljepše, želja je mnogih zvijezda koje su se odlučile 'korigirati' u ordinacijama plastičnih kirurga. No neke su u tome i pretjerale
Rijetko viđene fotke: Ovako je Davor Bilman izgledao s kosom
NEPREPOZNATLJIV

Rijetko viđene fotke: Ovako je Davor Bilman izgledao s kosom

Plesnog instruktora gledamo kao člana žirija u poznatom showu 'Supertalent'. Iako je već godinama njegova 'frizura' ista, svojedobno je pokazao kakvu je kosu nekad imao
Preminuo je pjevač Željko Golik
U 64. GODINI

Preminuo je pjevač Željko Golik

S teškim životnim trenucima znalo se poistovjetiti uz stihove 'Mnogo je bola', prisjećali se nikad prežaljene ljubavi uz 'Ne dam ruži da procvjeta', a mnogi su 'Starom cestom' otišli po voljenu osobu i odveli ju pred oltar

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025