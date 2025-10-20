Obavijesti

'ŽIVOT NA VAGI'

Nema timova, ali crveni se drže skupa: 'Raskrčili smo put do finala, sada samo metemo!'

Foto: RTL

Crveni nastavljaju s taktikom, plavci pod pritiskom - novi izazovi i pravila vaganja u potpunosti će promijeniti igru u borbi za glavni cilj i finale...

Individualna borba počela je žestoko: Zvone je ispao, crveni se i dalje ponašaju kao da postoje timovi, a plavci pucaju pod pritiskom. Od prošlog ciklusa više nema timova - počela je individualna borba za one koji žele ući u finale, a postavljena su nova pravila vaganja: nema više crvene linije.

- Od sada se borite sa zelenom linijom. Samo jedan najbolji rezultat ostaje siguran, osim Dominikova, a svi ostali idete u eliminacije, što znači da će upravo sada odnosi koje ste tjednima gradili doći do izražaja - objasnila je Mirna.

I dok se svi pokušavaju snaći s novim pravilima, već prva eliminacija šokirala je sve.

- Sad je vrijeme da mene gledaju kako sam ispred svih njih - samouvjereno je najavljivao Zvone koji je, na iznenađenje svih, prvi ispao u prvom glasanju ove sezone.

Foto: RTL

- Žao mi je što je isti tren kad je postao individualac okrenuo leđa svom timu - rekao je bivši kapetan crvenih Dominik, koji je također glasao za Zvonu.

- Ako on danas ispadne, Sneki, Neni i Domagoju raskrčen je put do finala - objasnio je taktiku crvenih,  i čini se da se njihov plan savršeno ostvaruje.

Jutro nakon izbacivanja Zvone, emocije su i dalje uzburkane.

- Nije mi baš bajno, nije mi drago što je otišao kući i pogotovo ne na ovakav način - kaže Nena te dodaje: 'Moji kolege iz crvenog tima znaju da to nije fer i pošteno, ali svatko odlučuje za sebe, na kraju krajeva.'

Bivši kapetan crvenih je, pak, jasan.

- Nije mi bilo lako donijeti tu odluku s obzirom na to da smo Zvone i ja ipak razvili jedan dobar odnos, no nema žaljenja - sve je ovo samo igra, tko gubi ima se pravo ljutiti. Možda ću ispasti bad guy, ali nije mi bitno kakva je percepcija ljudi koji me ne poznaju. Ništa ja tom čovjeku ne dugujem, ali tebi, Sneki i Neni dugujem - kaže Dominik Domagoju, a on smatra: 'Mi znamo kako i zašto smo to napravili, i to je to'.

Foto: RTL

I dok se crveni i dalje drže kao pravi tim, kod plavaca vlada nesklad, a Zvonimirov odlazak ih je vidljivo uzdrmao.

- Možda jesam prijetnja, pretpostavljam da će me u jednom momentu i napisati jer znamo kakav je dogovor bivših crvenih, ali što je tu je - rekla je Josipa, priznajući da se više ne opterećuje igrama u pozadini.

Ali i među plavcima ima tračak nade.

- Znamo njihovo mišljenje i da će jednog po jednog nas izbacivati. Jedini način da probamo izbaciti nekoga iz njihova tima je da svi glasamo za istu osobu - smatra Josipa, a Mare joj daje podršku: 'Imamo šanse poremetiti plan crvenih.'

No crveni su sigurni u sebe.

- Sad smo raskrčili put do finala, sad samo metemo -  ponovio je Dominik Domagoju odlazeći na novi veliki izazov. Hoće li plavci sada zapeti jače nego ikad, hoće li crveni pokazati da nisu baš toliko složni i zašto će ovo biti jedan od najemotivnijih izazova dosad - ne propustite pogledati večeras u 21.15 na RTL-u ili odmah na platformi 'Voyo'.

Foto: RTL

