Nakon suza i napetosti u 'Životu na vagi' natjecatelji se vratili osmijesima i dobili iznenađenje za pamćenje

Nakon jučerašnjeg velikog izazova u kojem je Dominik osvojio mobitel da se čuje s obitelji, a Nena ostala bez nagrade koja joj je bila nadomak ruke, danas su se strasti smirile i natjecatelji su se vratili svojoj svakodnevici.

- Bližimo se kraju 'Života na vagi', znamo da su protekli dani bili naporni i teški pa je danas dobra prilika za opuštanje - najavljuje Edo, a Mirna objašnjava: 'Nalazimo se na jednom čarobnom mjestu koje budi uspomene iz djetinjstva - eto nas u igraonici!'

Natjecatelje očekuje mali, ali zabavan izazov u četiri discipline: udaranje automata čekićem, odmjeravanje jačine udarca na boksačkoj vreći, kuglanje i košarka.

- Uz košarku sam odrastao i volim je, tako da sam se razveselio svemu - kaže Dominik, a Mare dodaje: 'Najzanimljiviji mi je boks i onda kuglanje. Htjela bih ići u kino, super mi je nagrada i to bi me stvarno razveselilo.'

Foto: RTL

Kako bi natjecanje bilo pošteno, cure će se natjecati međusobno, a dečki protiv dečki.

- Spreman kao zapeta puška, idemo pobijediti još jedan izazov - samouvjeren je Dominik.

No dan neće stati na igri. Natjecatelje očekuje još jedan masterclass i posljednji trening prije vaganja.

- Uvijek prije last Chancea je nervozica, iščekivanje što će biti, to je najteži trening - priznaje Domagoj.

- Od samog jutra sam nabrijana i spremna za posljednji trening prije vage - kaže Nena, a Mare dodaje: 'Želim dati sve od sebe na treningu.'

Na kraju dana slijedi veliko iznenađenje - Edo će Domagoju prirediti trenutak koji će sigurno zauvijek pamtiti.

- Vodim te na jedno mjesto - najavljuje Edo, a kad dozna da je riječ o Dinamovu stadionu, Domagoj će biti oduševljen: 'Osjećaj koji ću pamtiti do kraja života.'

Foto: RTL